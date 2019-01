Allgemein | STAR NEWS

Robbie Williams: Malen gegen die Nikotinsucht

Robbie Williams (44) kämpft gegen seine Sucht.

Der Musiker (‘Angels’) hat immer gerne bis zu zwei Schachteln Zigaretten am Tag geraucht, will nun aber endlich dieses Laster ablegen.

Das ist aber alles andere als einfach, wie Robbie nun am eigenen Leib spüren musste. In einem Instagram-Live-Video gibt er zu, dass die Nikotin-Abstinenz zu Kollaps und Panikattacken geführt habe. Trotzdem ist er fest entschlossen, entgegen aller Widrigkeiten nie wieder eine Zigarettenpackung aufzumachen. Nun ließ er sich von seinen Kindern Teddy, Charlton und Colette inspirieren, die er gemeinsam mit seiner Frau Ayda Field (39) hat, denn wann immer Robbie Lust hat, sich einen Glimmstängel anzuzünden, greift er einfach zu einem Malbuch und kritzelt so lange darin herum, bis der Schweiß wieder getrocknet ist:

"Ich male einfach ein bisschen was aus, was sehr gut ist, weil ich dann etwas habe, auf dass ich mich konzentrieren kann. Kunst ist gut für den Kopf. Jeder, der gemeinsam mit mir mit dem Rauchen aufhören will, soll durchhalten. Der Kampf ist echt!"

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Robbie versucht, dem Rauchen abzuschwören. 2012 hatte er es bereits geschafft, nachdem seine Tochter Teddy geboren worden war. Allerdings fing er 2016 dann wieder an, nachdem er eine Diät begonnen hatte, die ihm stark zusetzte, da er fürchtete, ohne das Rauchen wieder zuzunehmen.

Robbie Williams hofft derweil, dass es mit der Zeit immer einfacher wird: "Die ganze Woche durch ging es mir okay. Auf einer Skala von 1 bis 10 war es ein Schwierigkeitsgrad von 6. Aber in den letzten anderthalb Stunden bin ich dann zusammengebrochen, hatte Panikattacken und war völlig überwältigt. Ich musste aus dem Haus, um mich ein bisschen zu beruhigen."

