Nach tödlichem Unfall bei Sydney-Konzert: Robbie Williams widmet seinem Fan den Song ‘Angels’

DE Showbiz - Robbie Williams (49) hat es schwer getroffen, dass einer seiner Fans nach einem seiner Konzerte verunglückte und starb. Als er in Melbourne auf der Bühne stand, sang der Star seinen Hit ‘Angels’ für Robyn Hall, die nach seinem Auftritt in Sydney gestürzt und später ihren Verletzungen erlegen war.

Schrecklicher Unfall in Sydney

Robyn Hall, die über 70 Jahre alt war, war am 16. November nach einem von Robbies Sydney-Konzerten im Allianz Stadium in den Rängen gestürzt und sechs Reihen tief gefallen. Dabei zog sie sich Kopfverletzungen zu, an deren Folgen sie am Dienstag (21. November) starb. Als der englische Popstar am Mittwoch (22. November) in Melbourne auftrat, sprach er über den traurigen Todesfall, bevor er seinen Song ‘Angels’ sang. "Ich hörte die Nachricht, die tragische Nachricht, dass diese Woche ein Fan nach einem Unfall nach der Show in Sydney starb und ich spüre, dass nach all diesen Jahren ich ihr bin und ihr seid ich und wir sind einander, wenn wir zusammen sind", hört man ihn in einem Video sagen, das ein Fan später in den sozialen Medien postete. "Wenn so etwas passiert, bricht es mir das Herz. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, und ich habe heute Abend während der Show die ganze Zeit daran gedacht. Ich möchte nur mit diesem Shoutout ganz viel Liebe von mir und der Band an Robyn und Robyns Familie senden."

Roobie Williams sang ‘Angels’ für Robyn Hall

Dann bat er das Publikum um Mithilfe: "Lasst uns alle singen, sie war jemand wie ihr, die ihr heute Abend zu diesem Konzert gekommen seid. Und ich glaube, sie verdient einen großen Song und heute Abend ist dies für sie", sagte Robbie, bevor er seinen Hit aus dem Jahr 1997 anstimmte. Ein Sprecher des Allianz Stadiums hatte erklärte, dass Robyn Hall über Sitze zu klettern versuchte, statt die Treppen zu benutzen. Sie verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte. Man brachte sie schleunigst in St Vincent’s Hospital in Sydney und versetzte sie in ein Koma. Am Dienstag (21. November) gab das Krankenhaus ihren Tod bekannt – ein Datum, das auch Robbie Williams so schnell nicht vergessen wird.

