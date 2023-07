Allgemein | STAR NEWS

Wie eine Comicfigur: Robbie Williams packt über Schönheits-OPs aus

DE Showbiz - Robbie Williams feiert Anfang 2024 seinen 50. Geburtstag. Da gibt es auch schon mal die eine oder andere Falte, gerade wenn man jahrelang nicht eben gesund gelebt hat. Doch der Sänger ('Angels') scheut sich nicht, medizinisch nachzuhelfen.

Geständnis auf Instagram

Der Star veröffentlichte eine Zeichnung, die ihn nackt auf einem Bett zeigte, und auf der es hieß: "Ich habe ein paar Sachen machen lassen." In der Bildunterschrift beichtete der ehemalige Take-That-Star: "Ich hatte mal ein paar Sachen machen lassen, Botox, Filler und etwas für mein Kinn, was mich aussehen ließ wie Desperate Dan, so vor fünf Jahren." Desperate Dan ist eine britische Comicfigur mit einem riesigen Kinn. Seitdem habe er niemanden mehr an seiner Schönheit schrauben lassen. "Ich war in der 'Graham Norton Show', mit Justin Timberlake, Daniel Radcliffe und Anna Kendrick, und ich muss sagen, ich sah gut aus."

Robbie Williams stieß an seine Schmerzgrenze

Dass Robbie Williams seitdem aber eher auf natürlich Schönheit schwört, hat seinen Grund. Die Schmerzen sind es einfach nicht wert, glaubt der Musiker: "Ich bin ganz ehrlich: Ich hätte es wieder getan, wenn es nicht so schrecklich wehtun würde." Das Gefühl sei ungefähr so, als würde man "in einem Pub vermöbelt werden." Doch so ganz abgeschworen hat der Frauenschwarm den Optimierungsversuchen noch nicht, wie er seinen 2,7 Millionen Followern in Aussicht stellte. "Ich werde vielleicht noch mal etwas machen…wer weiß…oder vielleicht auch nicht", zeigte sich Robbie Williams unentschlossen.

Bild: Daniel/phcimages/Cover Images