Robbie Williams: Hoffnung auf eine weitere Take-That-Reunion

DE Showbiz - Take-That-Fans waren begeistert, als sich ihre Stars im vergangenen Monat zu einer Live-Stream-Spendenaktion zusammentaten und sie Robbie Williams (46), Gary Barlow (49), Mark Owen (48) und Howard Donald (52) zum ersten Mal seit ihrem gemeinsamen Auftritt 2018 vereint sehen konnten.

Robbie Williams und Gary Barlow arbeiten an Songs

Doch es gibt noch weitere gute Nachrichten für die Fans: Am Donnerstag (25. Juni) deutete Robbie in einem Interview in Mark Wrights 'Heart Evening Story' eine erneute, mögliche Zusammenarbeit mit Take That an."Ich habe in den letzten Wochen auch ein paar Songs mit Gary geschrieben", antwortete er auf Marks Frage, ob es weitere Pläne für Take That gäbe.

Ein Take-That-Mitglied fehlt

Weitere Details über den genauen Zeitpunkt der mögliche Reunion wollte Robbie allerdings nicht verraten. "Ja, also, wir werden wieder zusammenkommen, ich und meine Brüder. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber wir werden wieder zusammenkommen."

Doch bei der virtuellen Wiedervereinigung der Jungs von Take That für ihr Konzert im vergangenen Monat fehlte Jason Orange (49). Das ehemalige Bandmitglied hatte nach seinem Verlassen der Gruppe im Jahr 2014 beschlossen, keine Musik mehr zu machen und sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Die Take-That-Reunion wird wohl ohne ihn stattfinden.