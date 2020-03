Allgemein | STAR NEWS

Robbie Williams hätte Freddie Mercurys Nachfolger werden können

DE Showbiz - Für den Soundtrack des Films 'Ein Ritter aus Leidenschaft' nahm Robbie Williams (46) den Queen-Hit 'We Are the Champions' mit Brian May (72) und Roger Taylor (70) auf. Die beiden Queen-Musiker waren so beeindruckt von der Performance des britischen Popstars, dass sie ihm anboten, der Band beizutreten.

Robbie Williams fühlte sich dem Angebot nicht gewachsen

Robbie Williams fühlte sich zwar geschmeichelt, lehnte das Angebot aber ab. Im 'Sirius XM'-Radiointerview erklärte der Sänger, dass er sich nicht dazu in der Lage gefühlt habe, die verstorbene Musiklegende Freddie Mercury (†45) zu ersetzen. Außerdem gefiel dem Solokünstler die Vorstellung nicht, die Konzerteinnahmen mit den potenziellen Bandkollegen zu teilen. "Zu dem damaligen Zeitpunkt gab ich selbst Stadionkonzerte. Ich wollte das nicht durch drei teilen, aber das ist etwas anderes… außerdem dachte ich mir, ich erspare es ihnen, mich auf die Bühne zu holen, um zu versuchen, ob ich in der gleichen Liga spielen könne. Er (Freddie Mercury) ist für mich engelsgleich. Er ist göttlich. Das war zu furchteinflössend", erklärt Robbie.

Keine Reue

Dass er das Angebot abgelehnt hat, bereut der Musiker bis heute nicht. Seiner Meinung nach hat die Band in Adam Lambert (38) den richtigen Mann gefunden. "Wäre er nicht so ein großartiger Mensch, hätte ich Angst vor ihm, wegen seines beeindruckenden Talents", so der Sänger. "Seine Stimme ist einfach unglaublich. Und er ist ein unglaublicher Performer… Es gefällt mir, wenn ich Leute treffe, deren Talent mich beeindruckt… und sie außerdem noch nett sind", schwärmt Robbie Williams von dem Queen-Sänger.