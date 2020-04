Allgemein | STAR NEWS

Robbie Williams hatte Corona-Symptome: Drei Wochen Quarantäne im Airbnb

DE Showbiz - Robbie Williams (46) ist überzeugt, dass er zu den über eine Million Menschen weltweit gehört, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Sänger ('Angels') ging auf Nummer Sicher, als er erste Symptome bei sich bemerkte und zog aus dem Familien-Anwesen aus.

Angstzustände im Airbnb

Robbie brachte sicheren Abstand zwischen sich und seine Frau Ayda Field (40) sowie seine vier Kids und mietete eine Airbnb-Unterkunft in der Nähe seines Hauses in Los Angeles. Doch dort packten ihn Einsamkeit und Angst, wie der Star dem britischen Boulevardblatt 'The Sun' verriet. "Ich fing an, mich um Essen zu sorgen und darum, dass meine Medikamente nicht ausreichen. Ich machte mir Sorgen um (meinen kleinen Sohn) Beau und um meine Familie. Zwei Tage lang war ich voller Angst", blickte Robbie Williams auf die schwere Zeit zurück. Doch auch körperlich baute der einstige Take-That-Star immer mehr ab.

Robbie Williams wurde immer lethargischer

"Ich habe dann gespürt, wie mein Körper immer lethargischer wurde, müde und schwer, und ich war fest davon überzeugt, dass ich das Coronavirus hatte", erzählte Robbie weiter. Zum Glück hielten die beunruhigenden Symptome nicht allzu lange an, doch der Star ging auf Nummer sicher und kehrte erst drei Wochen später zu seiner Familie zurück. Die psychischen Folgen der Isolation halten bei dem zu Depressionen neigenden Musiker jedoch an: "Der mentale Kampf ist das schwierigste bei der Isolation, wenn man sicherstellen muss, dass man nicht in ein dunkles Loch fällt." Zum Glück hat Robbie Williams seine Familie jetzt wieder an seiner Seite.