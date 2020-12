Allgemein | STAR NEWS

Robbie Williams: Eine neue Band ist wie ein neues Leben

DE Showbiz - Robbie Williams (46, 'Angels') befindet sich am Anfang einer neuen Schaffensperiode. Aus dem ehemaligen Boyband-Mitglied wurde ein erfolgreicher Solo-Künstler, der jetzt wiederum ganz neue Herausforderungen annehmen möchte, wie er in einem Instagram Live-Video verriet.

Voller Pläne

So würden sich seine musikalischen Pläne stark von den Veröffentlichungen der Vergangenheit unterscheiden: "Ich bin mit ein paar meiner Freunde ein kleines Projekt angegangen, Flynn Francis und Tim Metcalfe. Wir gründen eine neue Band. Ich arbeite an Songs, die nicht unter dem Namen Robbie Williams erscheinen werden." Doch damit nicht genug: Robbie hat auch vor, ein echter Rock-DJ zu werden und als solcher in neuen Musikhallen und in Kunstgalerien aufzutreten, die er überall auf der Welt eröffnen möchte.

Robbie Williams weiß, was er will

Mit diesem Plan geht eine ganze Menge Vorbereitung einher, wie Robbie ausführte: "Was ich machen werde ist, einen Raum zu mieten und meine Kunst dort auszustellen. Tagsüber wird dieser Raum als Galerie fungieren. Am Abend werde ich dort als DJ auftreten. Es wird dann zu einer Musikhalle mit Veranstaltungen, die alte Menschen wohl Rave nennen würden. Ich werde viele Espressi trinken. Oh ja. Vierfache Espressi. Ganz alte Schule. Ich freue mich sehr darauf." Die Veranstaltungen wolle Robbie Williams unter anderem in Berlin und Tokio aufziehen. Es wird also spannend – sobald die Pandemie besiegt ist, versteht sich.