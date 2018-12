Allgemein | STAR NEWS

Rita Ora: Wird sie zum Spice Girl?

Rita Ora (28) ist ein waschechter Superfan der Spice Girls.

Die Sängerin ('For you') liebt die Girlgroup ('Spice up your Life') über alles. Tickets für die kommende Tour der Spice Girls hat sich Rita Ora deswegen natürlich auch schon gesichert. Doch seit Ginger, Baby, Sporty und Scary Spice ankündigten, im kommenden Jahr ohne Posh Spice Victoria Beckham (44) auf Tournee zu gehen, wollen die Gerüchte nicht verstummen, dass die Mädels sich einen super-geheimen Ersatz gesucht haben. Eins steht jedoch fest: Dabei handelt es sich nicht um Superfan Rita Ora.

Die Sängerin dementierte während einer australischen Radiosendung, dass sie im nächsten Sommer zum Spice Girl wird. "Oh Gott, ich glaube nicht, dass die Welt darauf wartet", zeigte sich der Star erschrocken und fügte hinzu: "Es gibt nur eine Victoria Beckham und ich glaube nicht, dass ich in ihre Fußstapfen treten kann." Die Gerüchteküche kann also munter weiter brodeln. Victoria Beckham hatte bereits vor der Ankündigung der Tour ausgeschlossen, jemals wieder live als Spice Girl auf der Bühne zu erscheinen. Sie will sich voll und ganz auf ihr Modeimperium konzentrieren. Dass Geri Horner (46), Mel B (43), Mel C (44) und Emma Bunton (42) wirklich nach tatkräftiger Unterstützung suchen wurde übrigens noch nicht offiziell bestätigt. Aber vielleicht überlegt Rita Ora es sich ja noch einmal anders.

© Cover Media