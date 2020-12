Allgemein | STAR NEWS

Rita Ora: Lockdown-Geburtstagsparty hat ein Nachspiel

DE Showbiz - In London herrschten am vergangenen Samstag (28. November) noch strenge Lockdown-Regeln. Restaurants, Pubs und Cafés mussten geschlossen bleiben, doch diese Einschränkungen sollten Rita Ora nicht davon abhalten, ihren 30. Geburtstag so richtig zu feiern.

Stimmung falsch eingeschätzt

Die Sängerin ('Let You Love Me') mietete heimlich das elegante Restaurant Casa Cruz im angesagten Stadtteil Notting Hill und lud zahlreiche Freunde ein, die von Sicherheitskräften an die Hintertür geschickt wurden, um Einlass zur exklusiven Party zu erlangen. Doch das illegale Treiben so kurz vor Lockerung der Regeln in der britischen Hauptstadt blieb nicht unbemerkt. Die Polizei rückte an und verhängte saftige Strafen für Rita und das Restaurant. Doch damit war die Sache noch lange nicht ausgestanden. Denn Rita mag ein Näschen für Hits haben, die Stimmung im Land hatte der Star allerdings komplett falsch eingeschätzt.

Rita Ora sollte es besser wissen

Am Montagabend war Ritas Verstoß gegen die Covid-Regeln Thema in den Hauptnachrichten der BBC, nachdem die Sängerin sich in einem Statement bei der Nation entschuldigt hatte. "Es war eine Spontanentscheidung, die ich aus der fehlgeleiteten Einschätzung heraus traf, dass der Lockdown sowieso demnächst aufgehoben wird und dass es daher OK ist. Es tut mir so leid, dass ich gegen die Regeln verstoßen habe, mir ist klar, dass ich Menschen damit in Gefahr gebracht habe. Dabei weiß ich besser als viele andere, wie schwer Menschen daran arbeiten, diese schreckliche Krankheit zu bekämpfen." Sie betonte die Opfer, die viele Familien und Geschäfte bringen mussten, um Schllimmeres zu verhindern.

Wie sehr Rita, deren Mutter übrigens Ärztin ist, mit ihrer Aktion daneben gegriffen hat, zeigt auch, dass sie jetzt einen Auftritt in der beliebten 'Jonathan Ross Show' absagte, der für diesen Monat geplant war. Sie hätte sich wahrlich keinen schlimmeren Zeitpunkt aussuchen können, denn die Stimmung im Land ist mies. Auch wenn der Lockdown am Mittwoch aufgehoben wurde, so sind die Regionen im Land jetzt in Zonen mit unterschiedlich strengen Covid-Regeln aufgeteilt — viele Betroffene sind unglücklich mit ihrer Zuteilung. Zudem meldeten gleich zwei Kaufhausriesen Bankrott an, Zehntausende stehen auf der Straße. Verständnis für Rita Oras Verstoß hat in Großbritannien zurzeit wirklich niemand.