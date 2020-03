Allgemein | STAR NEWS

Rita Ora: Brummschädel nach Live-Workout

DE Showbiz - Als Rita Ora sich auf ihr Live-Tutorial auf Instagram vorbereitete, hatte sie sicher nicht damit gerechnet, dass sie sich mitten im Workout den schmerzenden Kopf reiben würde. Die Sängerin wollte ihre Fans in der Corona-Isolation mit ihrem Workout motivieren, sich auch zuhause fit zu halten. Doch dann bewies sie unfreiwillig, dass die meisten Unfälle eben doch in den eigenen vier Wänden passieren.

Rita Ora geht an die Decke

Die Sängerin hatte sich wohl etwas verschätzt, was die Fenster- und Deckenhöhe ihres Zimmers anbelangte. Bei einem Sprung während ihres Squat-Workouts stieß sie sich den Kopf und hielt sich den schmerzenden Kopf.

"Autsch, warum bin ich so blöd?" fragte sie sich und ihre Zuschauer. "Ich dreh durch, ich dreh echt durch, das ist verrückt. Ich hab mir den Kopf am Fenster gestoßen."

Ritas neues Musikvideo ist da

Wer sich das schmerzverzerrte Gesicht von Rita Ora, das es in voller Pracht auf ihrem Instagram-Feed zu bewundern gibt, lieber nicht antun möchte, sollte aber dennoch nicht ihr neues Musikvideo verpassen. Bevor sie zu ihren sportlichen Höchstleistungen ansetzte, plauderte sie ein bisschen über 'How to Be Lonely'. Der Song stammt aus der Feder von Sam Smith und das Video findet sich ebenfalls unter anderem auf Instagram.