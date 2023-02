Allgemein | STAR NEWS

Rihanna verspricht: Die Super-Bowl-Show wird unglaublich

DE Showbiz - Rihanna (34) wird am Sonntag (12. Februar) im State Farm Stadium in Arizona auftreten, um die Zuschauer*innen des Super Bowl zu unterhalten. Ein Millionenpublikum winkt und es ist die Viertelstunde, über die dann jeder spricht – wenn sie denn toll war.

Großes Unternehmen

Das weiß auch die Sängerin, die am Donnerstag (9. Februar) vor ihrem Riesenauftritt eine Presskonferenz gab und erklärte, wie viel Arbeit darin steckt. "Wir arbeiten schon eine ganze Weile daran, und mit jedem Tag kommt es dem fertigen Produkt näher und näher", gab sie sich zuversichtlich. "Heute ist eine wirklich große Probe, eine wirklich wichtige, die für Sonntag entscheidend sein wird. Es ist eine Menge Vorbereitung. Wir feilen an allem, jede(r) bringt sich ein, jede(r) stimmt sich ab, und es gibt eine Menge beweglicher Teile."

Um Rihanna schwirren 300 bis 400 Leute

Diese beweglichen Teile sind es auch, die die größte Aufmerksamkeit erfordern. "Es sind buchstäblich 300 bis 400 Leute, die die Bühne ab- und wieder aufbauen und sie in acht Minuten wieder rausbringen. Das ist unglaublich. Es ist fast unmöglich", seufzte die Grammy-Gewinnerin über die große Kunst, so eine große Bühne in kürzester Zeit auf dem Footballfeld aufzubauen. Aber sie hat noch andere Sorgen, denn was soll sie singen? "Man versucht, 17 Jahre Arbeit in 13 Minuten zu packen, und das ist schwierig. Einige Songs mussten wir deshalb streichen, und das ist auch in Ordnung so, aber ich denke, wir haben die Liste ziemlich gut eingrenzen können. Im Moment gibt es wahrscheinlich etwa 39 Versionen der Setlist", lachte Rihanna. "Jedes Mal, wenn ich eine Änderung vornehme, muss etwas aktualisiert werden, und das ist die neue Version." Das Ergebnis wird Rihanna dann in der Nacht von Sonntag auf Montag vorführen.

Bild: Seth Browarnik/startraksphoto.co/Cover Images