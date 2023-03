Allgemein | STAR NEWS

Er wollte der Sängerin einen Antrag machen: Polizei nimmt Rihanna-Stalker fest

DE Showbiz - Es könnte so nett sein für Rihanna (35), die sich derzeit auf die Geburt ihres zweien Kindes vorbereitet. Wenn da nicht Männer wären, die glauben, dass ihr Idol doch viel besser zu ihnen passen würden als ihr gegenwärtiger Freund und Vater ihrer Kinder, A$AP Rocky.

Liebeskranker Fan

Am Donnerstag (23. März) musste die Polizei einschreiten und einen Mann vor dem Haus der Sängerin ('Umbrella') festnehmen. Laut ‘TMZ’ hatte sich dieser Ultra-Fan von South Carolina auf dem Weg nach Los Angeles gemacht, um dort vor der Grammy-Gewinnerin auf die Knie zu gehen. Es ist nicht klar, ob sein Objekt der Begierde zuhause war, aber die ganze Sache verlief glimpflich, denn der liebeskranke Amerikaner hatte dann doch keine Gesetze gebrochen. Er hatte es ja noch nicht einmal auf das Anwesen geschafft, um seinen Heiratsantrag zu machen. So wurden ihm die Handschellen wieder abgenommen und er bekam eine Verwarnung, sich nicht mehr blicken zu lassen.

Rihanna hat Erfahrung mit Stalkern

Auch wenn die Geschichte mit dem verliebten Fan relativ harmlos war, dürfte es Rihanna nicht gefallen, dass Männer ihre Adresse herausfinden, um ihr näher zu kommen. Denn sie hat leider schon andere Erfahrungen machen müssen. So drang 2018 Eduard Leon in ihr Haus in Los Angeles ein. Ihm gelang es, die Alarmanlage auszuschalten, gemütlich seine Tasche auszupacken und auf Rihanna zu warten. Zum Glück erschien nicht sie, sondern ihr Sicherheitsdienst. Eduard kam nicht so glimpflich davon und wurde wegen Einbruchs verhaftet.

Solche Auftritte von Stalkern müssen eine junge Mutter wie Rihanna beunruhigen. Sie selbst hat sich jetzt ganz auf das Mama-Dasein eingestellt, wie sie kürzlich der 'Vogue' erzählte. "Es beherrscht alles. Man kann sich gar nicht mehr an das Leben davor erinnern. Es ist so verrückt… die Gefühle, die Wünsche, die Dinge, die dir Spaß gemacht haben. Man identifiziert sich gar nicht mehr damit, denn man erlaubt sich mental, gar nicht so weit zu denken, denn ist auch nicht mehr wichtig." Bleibt zu hoffen, dass Rihanna sich weiterhin auf ihre Familie konzentrieren kann und ungebetene Gäste nicht mehr vor ihrem Haus auftauchen.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages