Rihanna: Im Pyjama wird sie zu Schlumpfine

DE Showbiz - Sängerin Rihanna (35) überraschte am Donnerstag (27. April) auf der CinemaCon in Las Vegas die Fans, als sie dort ihr neuestes Projekt vorstellte: Einen Schlumpf-Film. Im Original wird der Superstar keiner Geringeren als Schlumpfine stimmlich Leben einhauchen.

Im Pyjama zur Arbeit

Nicht nur das, die Musikerin wird auch neue Songs für den Animationsfilm schreiben und als Produzentin fungieren. Kein neues Album, wie sich viele Fans wünschen, aber immerhin ein paar neue Lieder. Man kann Rihanna nicht verdenken, dass sie es momentan ein wenig ruhiger angehen lässt. Ihr Sohn ist fast ein Jahr alt und weiterer Nachwuchs hat sich bereits angemeldet. Das ist auch der Grund, warum der Synchronjob so passend ist: "Ich kann hochschwanger in meinem Pyjama auflaufen", scherzte der Star laut 'Hollywood Reporter' über ihre kommenden Arbeitsbedingungen.

Rihanna will für ihre Kinder cool sein

An ihre wachsende Kinderschar hat Rihanna wohl auch bei ihrem neuen Arbeitsprojekt gedacht, denn die lieben Kleinen können schon ziemlich schnell etwas mit der Welt der Schlümpfe anfangen und müssen nicht lange warten, bis sie alt genug sind, um Mamas Filme zu sehen. "Ich hoffe, das macht mich eines Tages cool in den Augen meiner Kinder", bestätigte Rihanna, warum sie sich die beliebten Zeichentrickfiguren als neue Arbeitsumgebung ausgesucht hat. Allerdings wird es noch ein wenig dauern, bis man das Endprodukt sehen kann. Der neue 'Schlümpfe'-Film unter der Regie von Chris Miller wird erst im Februar 2025 zu sehen sein. Fans von Rihanna müssen sich also in Geduld üben.

