Rihanna: “Ich will nicht auf einem Podest stehen!”

DE Showbiz - Vor vier Jahren brachte Rihanna (33, 'Umbrella') ihre Kosmetikmarke Fenty Beauty auf den Markt, es folgten die Dessous-Linie Savage X Fenty und ihr Hautpflegeunternehmen Fenty Skin. lm letzten Monat wurde der Superstar nun von den Redakteuren des 'Forbes'-Magazins zur Milliardärin erklärt. Damit ist Rihanna aktuell die reichste Musikerin der Welt.

Holt mich vom Podest runter!

In einem Interview sprach sie nun über ihr erfolgreiches Geschäftsimperium und versicherte, dass sie stets darum bemüht sei, sich den Erfolg nicht zu Kopf steigen zu lassen. Doch wie erreicht sie das? Sie führe sich immer wieder vor Augen, wie weit sie es gebracht habe, um auf dem Boden zu bleiben. "Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich lege großen Wert darauf, daran zu denken, weil ich... Angst bekomme, wenn das Podest ins Spiel kommt und die Leute dich da oben hinstellen, und sie wollen dich immer wieder da oben hinstellen... Ich sage dann: 'Nein, ich will auf dem Boden sein.' Ich möchte meine Füße auf dem Boden spüren, weil ich weiß, dass ich dann nicht stürzen kann, wenn überhaupt, richtig?", sagte sie zu 'Extratv.com'. "Ich will nicht diese 'Ikone' sein... Ich will mich daran erinnern, wer ich bin, und das schaffe ich immer mit dem, woher ich komme."

Rihanna möchte andere Frauen inspirieren

Die Reporterin wies anschließend daraufhin, dass sie schwarze Frauen dazu inspiriere, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Und genau das sei für Rihanna der Lohn für ihre harte Arbeit.

"Ich denke, das ist es, was es wert ist. Das ist es, was ich will. Das ist es, wofür ich gearbeitet habe", sagte sie. "Ich möchte in der Lage sein, meine Inspiration zu teilen, ich möchte in der Lage sein, eine Inspiration zu sein, und ich möchte sogar von meinen Fans inspiriert werden, von Leuten, die zu mir aufschauen, ich schaue zu ihnen auf. Und es ist ein gegenseitiger Respekt, den ich habe, weil ich ohne sie nicht hier wäre."

Rihanna gab das Interview auf dem roten Teppich der Savage X Fenty Show Vol. 3, die am Freitag auf Amazon Prime Video veröffentlicht wird.

Bild: Janet Mayer/INSTARimages/Cover Images