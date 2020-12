Allgemein | STAR NEWS

Rihanna: Große Pläne für 2021

DE Showbiz - Die letzten Jahre liefen eigentlich wie geschmiert für Rihanna (32). Die Sängerin ('Umbrella') hat zwar keine Musik gemacht, doch mit ihrem Beauty- und Mode-Label Fenty hat sie sich mittlerweile ein lukratives zweites Standbein aufgebaut.

Neue Musik ist geplant

Rihanna ist zur anerkannten Marke geworden, und genau die möchte sie im kommenden Jahr weiter ausbauen, wie sie jetzt im Gespräch mit 'Closer' erklärte. "Ich möchte meine Musik und meine Marken in ganz neue Höhen heben", so der Star. Was genau geplant ist, ließ RiRi zwar offen, doch allein die Andeutung, dass es endlich wieder etwas Neues zu hören gibt, wird ihre Fans schon entzücken. Zuvor steht allerdings erstmal eine Auszeit an, und die wird die Sängerin bei ihrer Familie in Barbados verbringen. Sie mag zwar eine Trendsetterin sein, doch wenn es um Weihnachten geht, liebt Rihanna es traditionell.

Rihanna schmückt den Baum

"Es ist einfach wichtig, bei Freunden und Familie zu sein", so die Musikerin und fügte hinzu: "Es mag sich wie ein Klischee anhören, aber ich liebe es einfach, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Es ist einfach eine dieser Traditionen, Weihnachten hat offiziell begonnen, sobald der Baum steht." Dabei hat Rihanna auch keinerlei Absicht, sich beim Schlemmen zurückzuhalten: "Ich werde mir nichts vorenthalten. Wenn ich einen Cheeseburger will, dann esse ich einen." Sport wird sie natürlich trotzdem treiben: "Mich gesund zu fühlen ist mir wichtig." Klar, dass Fans auf eine gesunde Rihanna für 2021 — schließlich hat sie Großes angekündigt!