Rihanna: Ein Roadtrip brachte die Liebe

DE Showbiz - Bald wird sie Mama - Sängerin Rihanna (34) plauderte ganz offen darüber, dass es lange Zeit nicht danach ausgesehen habe, dass ihr Liebster A$AP Rocky Vater ihres Kindes wurde.

Lange als Freund gesehen

Die beiden kennen sich nämlich schon lange, aber während der Pandemie unternahmen sie 2020 in einem großen Tourbus einen Roadtrip von Los Angeles nach New York. Und da soll es dann zwischen den guten Freunden gefunkt haben. "Leute haben es nicht so leicht, von mir aus der Freund-Ecke herausgeholt zu werden", gestand der Superstar gegenüber 'Vogue'. "Ich habe lange gebraucht, darüber hinwegzusehen, wie gut wir einander kennen, denn wir wissen beide, wie schnell wir in Schwierigkeiten geraten können." Da war also Vorsicht angesagt, aber auf der anderen Seite fielen andere Sachen ganz leicht. "Da geht es nicht um 'Meine Marke - deine Marke'. Wir leben einfach. Mit ihm kann ich alle Seiten meines Lebens ausleben." Das gibt Sicherheit, auch wenn das Baby nicht geplant war.

Rihanna plante keine Schwangerschaft

Dass es ernst wurde, lässt sich schon an der Tatsache sehen, dass A$AP Rocky zu Weihnachten der Familie auf Barbados vorgestellt wurde. Aber das Baby war dann doch eine Überraschung. "Ich kann nicht sagen, dass es geplant war, aber ich kann auch nicht sagen, dass wir dagegen geplant haben. Ich weiß nicht, wann ich meinen Eisprung habe oder sowas. Wir hatten einfach Spaß." Der dann demnächst in einem neuen Menschen resultiert. Die baldige Mama nimmt es jedenfalls gelassen und freut sich auf das neue Abenteuer. "Ich dachte immer, erst kommt die Hochzeit und dann die Kinder, aber wer zum Teufel bestimmt, dass es so sein muss! Das wird mich jedenfalls nicht davon abhalten, Mutter zu werden." Bevor es aber soweit ist, behält Rihanna ihr hektisches Leben, denn sie weiß, dass sich bald alles grundlegend verändern wird. Für die Geburt scherzte Rihanna, dass sie vor dem Krankenhaus einen Partybus stellen wird, damit auch alle ihre Lieben daran teilhaben können - das wäre doch eine Option!

