Allgemein | STAR NEWS

Richard Gere: Das zweite gemeinsame Kind ist unterwegs

DE Showbiz - Richard Gere (70) war erst im Februar dieses Jahres Vater geworden, als seine Frau Alejandra Silva (36) einen gesunden Jungen zur Welt brachte. Wie das spanische 'Hola!'-Magazin jetzt berichtet, ist mit einem Kind noch lange nicht Schluss: Im kommenden Frühjahr soll bereits das zweite das Licht der Welt erblicken.

Hoppla, noch eins!

Dabei ist es erst neun Monate her, dass das erste Kind der beiden zur Welt gekommen war. Für Richard war es das zweite, denn aus seiner Ehe mit Model und Schauspielerin Carey Lowell hat er bereits einen 19 Jahre alten Sohn namens Homer. Von Carey hatte er sich 2013 nach elf gemeinsamen Jahren getrennt. Alejandra hat ebenfalls bereits Nachwuchs aus erster Ehe: Ihr Sohn Albert stammt aus ihrer Beziehung zu Govind Friedland.

Eine offizielle Bestätigung der Meldung gibt es bislang allerdings nicht.

Richard Gere wollte nur Urlaub machen

Kennengelernt hatten sich Richard und Alejandra 2014, als der Schauspieler im Hotel nächtigte, das der Familie des Models in Positano, Italien, gehört. Im November 2017 sollen sie sich verlobt haben, bevor sie sich im April 2018 in New York das Jawort gaben.

Über ihr Privatleben sprechen sie gegenüber der Presse allerdings nur selten – und so dürfte es noch eine Weile dauern, bis Richard Gere und seine Liebste die Meldung über den neuen Nachwuchs bestätigen lassen.