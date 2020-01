Allgemein | STAR NEWS

Rebel Wilson: Wer mit ihr essen geht, rettet Australien

DE Showbiz - Rebel Wilson (39) wurde in Australien geboren, und der Hollywoodstar ist noch regelmäßig in seiner Heimat, um alte Freunde und die Familie zu besuchen und sich zu entspannen. Da gehen ihr die Feuer, die seit einigen Wochen in Down Under toben, ganz besonders nah.

Rebel Wilson weiß, wie sie helfen kann

Rebel wollte nicht tatenlos zusehen, wie die Flammen weiter um sich schlagen, und hat stattdessen einen Plan geschmiedet, wie sie ihren Beitrag leisten kann bei dem Versuch, den Bränden beizukommen. Die Darstellerin hat im Rahmen des Pacific Fair Magic Millions Polo am Main Beach in Australien am 5. Januar ein privates Abendessen mit sich zur Versteigerung angeboten. Und natürlich überboten sich die Anwesenden gegenseitig, als es darum ging, mit der Schauspielerin zu speisen.

Wo wird gegessen?

Die freute sich darüber, dass gleich zwei Gebote von jeweils 50.000 Dollar eingingen – insgesamt also 100.000 Dollar, umgerechnet knapp 89.000 Euro. Rebel entschied sich, beide Gebote zu akzeptieren, sodass sie nun mit zwei Menschen essen geht statt nur mit einem, um möglichst viel Geld gegen die Brände in Australien einzutreiben. Den Gewinnern erklärte sie dann auch gleich: "Ihr werdet die ersten sein, die meinen neuen Esstisch einweihen. Das Haus ist gerade erst fertig geworden." Dabei könnte es sich um Rebel Wilsons Haus in Sydney handeln, das gerade erst renoviert wurde. Der Hollywoodstar besitzt daneben allerdings noch zahlreiche weitere Immobilien auf der Welt.