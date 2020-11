Allgemein | STAR NEWS

Rebel Wilson: Mit 40 ‘endlich angekommen’

DE Showbiz - Rebel Wilson (40) hat endlich das Gefühl, ihr Leben im Griff zu haben. Ihr 40. Geburtstag im März markierte einen magischen Wendepunkt für die Schauspielerin. Das könnte auch mit ihren Diät- und Fitnesszielen zu tun haben, auf die sie seit Beginn des Jahres eifrig hinarbeitet.

Rebel Wilson nahm über 18 Kilo ab

Der karrierebedingte Stress führte dazu, dass Rebel immer wieder zu süßen Snacks griff und zunahm, erklärte sie in Drew Barrymores Talkshow: "Ich reiste um die Welt, und während der Jetsetterei aß ich eine Tonne Zucker – das war mein Laster. Ich habe eine Schwäche für Süßes, ich liebe Desserts."

Doch nicht nur Stress und Zeitmangel führten zu ihrem Naschmarathon, auch die Psyche heizte den Hunger nach Süßem an: "Ich glaube, ich litt unter emotionalem Essverhalten und musste mit dem internationalen Ruhm fertig werden. Das bringt viel Stress mit sich und ich denke, ich verarbeitete das durch den Verzehr von Donuts."

Rebel wünschte sich mehr Selbstbewusstsein

Nachdem Rebel sich um ihre seelische Gesundheit zu kümmern begann und an der Akzeptanz ihres Körpers zu arbeiten begann, war eine Ernährungsumstellung der nächste Schritt. Außerdem ging sie neben ihren Filmdrehs regelmäßig ins Fitnessstudio. Auf ihr Durchhaltevermögen ist sie stolz, und ihre Bilanz fällt sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich positiv aus.

"Ich weiß nicht, ob das typisch ist für Frauen, die 40 werden, aber ich fühle, dass ich angekommen bin, nicht nur gesundheitlich, sondern auch beruflich", sagte sie. "Ich habe mehr Kontrolle und kann jetzt Filme produzieren, was wunderbar ist. Und habe auch mehr Kontrolle über die Inhalte. Ich spüre, dass alles endlich zusammenpasst, vielleicht bin ich ein Spätentwickler, aber so langsam ist alles an seinem Platz", erklärte Rebel Wilson, die sich im September offiziell zu ihrer neuen Liebe Jacob Busch, Erbe des Anheuser-Busch-Imperiums, bekannte.