Allgemein | STAR NEWS

Rätselraten um Little Mix: Wo ist Jesy Nelson?

DE Showbiz - "Wo ist Jesy Nelson?" fragten sich nicht nur die Fans von Little Mix in den letzten Wochen. Die Girlgroup absolvierte mehrere große Auftritte, darunter das Finale ihrer eigenen Talentshow 'Little Mix The Search' ohne die Sängerin.

"Kein Kommentar"

Auch die Moderation der MTV Europe Music Awards am 8. November zogen Jade Thirlwall (27), Perrie Edwards (27) und Leigh-Anne Pinnock (29) ohne ihre Kollegin durch. Spätestens da kochte die Gerüchteküche über. Jetzt hat die Band sich in einem Statement geäußert — doch was genau Jesy (29) davon abhält, öffentlich aufzutreten bleibt nach wie vor unklar. "Jesy wird bei Little Mix aus privaten gesundheitlichen Gründen eine längere Pause machen", heißt es in der schwammig gehaltenen Begründung. "Wir werden zurzeit keine weiteren Kommentare dazu abgeben und bitten die Medien, ihre Privatsphäre zu respektieren."

Bricht Little Mix auseinander?

Statements wie diese sind wenig geeignet, um die schon seit längerem brodelnden Gerüchte über ein baldiges Ende von Little Mix zum Verstummen zu bringen. Beobachter spekulieren nicht erst seit gestern, dass sich die verbleibenden Bandmitglieder wohl bald um Solo-Karrieren bemühen werden. Die 'Sun' will zum Beispiel erfahren haben, dass alle Girl bereits mit Agenten und Managern im Gespräch sind, um zu sehen, wie ihre Chancen im Alleingang stehen. Perrie und Jade wollen wohl weiterhin singen, während Leigh-Anne Ambitionen im TV nachgesagt werden.

Die Inspiration für Soloprojekte bei Little Mix sei Take That, so ein Insider, wo einzelne Bandmitglieder erfolgreich allein arbeiteten und man sich dennoch immer wieder zu großen Touren zusammenfindet. Es habe "absolut keinen Streit" in der Band gegeben. Fest steht, dass die Girlgroup sich mit dem langen Schweigen um Jesy keinen Gefallen getan hat. Spekulationen im Informationsvakuum entwickeln oft genug ein Eigenleben — gibt es also noch einmal ein Wiedersehen mit Little Mix und Jesy Nelson?