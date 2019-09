Allgemein | STAR NEWS

Little-Mix-Star Jesy Nelson: Im Visier der Online-Hater

DE Showbiz - Eigentlich hatte Jesy Nelson (28) alles, was man sich nur wünscht. Die Sängerin setzte sich 2001 gegen zahlreiche Konkurrentinnen durch, wurde in der britischen Talentshow 'The X Factor' entdeckt und Teil der Girlband Little Mix ("Shout Out To My Ex'). Dann kamen die Internet-Trolle.

"Die Dicke von Little Mix"

In einer Dokumentation für die BBC erzählte der Star jetzt, wie die boshaften Kommentare über seine Figur ihn schließlich dazu trieben, einen Selbstmordversuch zu unternehmen. "In jedem Kommentar ging es um mein Aussehen", erinnerte sich Jesy in 'Odd One Out' an die Zeit nach den ersten Auftritten von Little Mix. "Niemand scherte sich um uns als Band oder unseren Gesang." Sie wurde gehässig als "die Dicke" bezeichnet. "Jesy ist widerlich" lautete ein Kommentar, während ein anderer Nutzer ätzte: "Ich will dieses Mädchen nicht mehr sehen müssen." Das blieb nicht ohne Folgen.

Jesy Nelson war besessen

"Für mich änderte sich alles. Mein Selbstbewusstsein, ich als Mensch…", blickte Jesy Nelson zurück. "Ich wollte weder ausgehen noch zur Arbeit. Es hat mich wirklich getroffen und ich habe nur gedacht 'Wenn sie das sagen, muss es ja wahr sein.'" Gleichzeitig konnte sich die Sängerin dem Shitstorm nicht entziehen, sie war ihren eigenen Worten zufolge "besessen" davon, mehr zu lesen. Zwei Jahre, nachdem Little Mix gegründet wurden, versuchte sie, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Mit der BBC-Dokumentation will sie jetzt aber nicht nur sich selbst helfen, sondern auch anderen. Opfern von Cybermobbing soll Mut gemacht werden. Als die Doku am Donnerstagabend (12. September) ausgestrahlt wurde, konnte sich Jesy Nelson vor Beistand kaum retten. "Diese Doku wird Leben verändern und hoffentlich auch retten. Sie ist so tapfer", postete ein Fan, während Bandkollegin Perrie Edwards (26) schrieb: "Sie ist die tapferste Frau, die ich kenne!" Jesy Nelson hat endlich Beistand gegen die Hater.

