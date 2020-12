Allgemein | STAR NEWS

“Der Druck ist zu viel”: Jesy Nelson verlässt Little Mix

DE Showbiz - Die Nachricht war wohl nicht überraschend und dennoch ein Schock: Am Montag (14. Dezember) meldete sich Jesy Nelson (29) auf Instagram zu Wort und verkündete ihr Ausscheiden bei Little Mix ('Shout Out To My Ex'). Der Druck sei einfach zu viel geworden.

"Die unglaublichste Zeit meines Lebens"

"Die letzten neun Jahre mit Little Mix waren die unglaublichste Zeit meines Lebens", schrieb die Sängerin, doch sie könne nicht mehr weitermachen: "Wenn ich ehrlich bin so hat gerade die letzte Zeit meiner psychischen Gesundheit geschadet. Ich finde den pausenlosen Druck, in einer Girlband zu sein und gewisse Erwartungen zu erfüllen, einfach zu viel." Dabei sei gerade jetzt die Zeit, so Jesy weiter, in der wir auf unser eigenen Wohlbefinden achten sollten statt die Erwartungen anderer zu erfüllen." Leicht falle ihr der Abschied von der Band, die vor allem in ihrer Heimat Großbritannien von Hit zu Hit eilt, natürlich nicht.

Little Mix wünscht Jesy Nelson alles Gute

"Ich habe es mir gut überlegt, und mein Herz ist schwer dabei, aber ich werde LIttle Mix verlassen", schreib Jesy und dankte allen, die Teil ihrer Reise mit der Band waren — besonders natürlich ihren Kolleginnen Jade, Perrie and Leigh-Anne. Mit ihnen teile sie unglaubliche Erlebnisse, die sie nie vergessen werde. Die Band ließ in einem Statement verkünden, dass es eine "unglaublich traurige Zeit" für alle sei, aber man stünde voll hinter Jesys Entscheidung. Die Sängerin hatte bereits bei mehreren Auftritten in der letzten Zeit "aus privaten medizinischen Gründen" gefehlt.

Little Mix bestätigte, dass man als Trio weitermachen wolle, doch Gerüchte, dass die verbleibenden Girls andere Ambitionen haben, gibt es nicht erst seit Jesys Ausscheiden. Es wird schon länger spekuliert, dass sich die restlichen Bandmitglieder wohl bald um Solo-Karrieren bemühen werden. Die 'Sun' will zum Beispiel erfahren haben, dass alle Girls bereits mit Agenten und Managern im Gespräch sind, um zu sehen, wie ihre Chancen im Alleingang stehen. Perrie und Jade wollen wohl weiterhin singen, während Leigh-Anne Ambitionen im TV nachgesagt werden. Ist Jesy Nelsons Weggang nur der erste Schritt?