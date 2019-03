Allgemein | STAR NEWS

Rätselraten um Lena Meyer-Landrut Posting: “Ich will nichts verschönern”

Im Januar gab Lena Meyer-Landrut (27) bekannt, dass nach acht Jahren die Beziehung zu Max von Helldorff (30) ein Ende gefunden hat. Die genauen Gründe für das Liebes-Aus behielten beide jedoch für sich. Die frühere ESC-Gewinnerin ist dafür bekannt, ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern zu halten. Doch nun sendet Lena via Instagram eine Botschaft, die Einblicke in ihr Seelenleben gibt.

Was beutetet Ehrlichkeit?

Unter dem Titel 'Du sollst nicht lügen' philosophiert die 27-Jährige über die Frage, ob Menschen überhaupt ohne Lügen auskommen würden. "Kann einer von uns behaupten, dass er immer die Wahrheit sagt ohne 'wenn' und 'aber'? Ist man ein ehrlicher Mensch, auch wenn man nicht die ganze Wahrheit sagt?", heißt es in Lenas kryptischem Instagram-Post.

Das Rätselraten geht weiter

"Ich will das nicht mehr. Ich will es echt, ich will es ehrlich. Ich will nicht zurückhalten, ich will nichts verschönern. Die Dinge sind, wie sie sind und nur, wenn wir sie so ansprechen, können wir sein, wer wir sind", reflektiert die Sängerin weiter über die Frage nach Lüge und Wahrheit.

Aber was will uns Lena damit sagen? Ist es eine Entschuldigung dafür, dass sie selbst in der Vergangenheit log und nun an sich arbeiten will? Oder ist die Musikerin verletzt, weil jemand ihr gegenüber nicht ehrlich war?

Es bleibt abzuwarten, ob Lena Meyer-Landrut das Rätsel auflösen wird, das ihre Fans zurzeit regelrecht um den Verstand bringt.

