Rapper Haftbefehl: Streit um Shisha-Tabak landet vor Gericht

DE Deutsche Promis - Haftbefehl (37) hat momentan wenig Spaß. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gehört zu den größten deutschen Stars in der Branche und er hat seinen Ruhm in clevere Geschäftsideen einfließen lassen.

Wer darf was Brudi nennen?

So verkauft der Musiker unter anderem auch Shisha-Tabak und das bringt ihm nun Ärger ein. Seine Tabaksorten hat er nach Begriffen aus seinen Songs benannt und einer davon, eine Blaubeer-Menthol-Mischung, heißt Brudi. Ein Begriff, den Hafti nun schon seit Jahren kultiviert hat und den die Szene kennt. Aber der Hip-Hopper hätte sich mal flotter die Namensrechte sichern sollen, denn ein Shisha-Ladenbesitzer aus Nordrhein-Westfalen war schneller und hat sich Brudi für seine Tabakmischung gesichert. Nun möchte er, dass sein prominenter Konkurrent seine Mischung anders benennt. Sollte er das tun, braucht er auch keinen Schadensersatz leisten. Aber das wollte sich der Chartstürmer nicht bieten lassen, und es ging vor Gericht. Mitte Juni wird in München das Urteil erwartet, aber laut 'Bild' werden dem Star wenig Erfolgschancen zugeschrieben.

Haftbefehl war süchtig nach Lachgas

Nun ist Shisha-Tabak eine Ecke harmloser als Lachgas. Damit war Haftbefehl nämlich im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten, als ein Auftritt in Mannheim komplett in die Hose ging, weil er sich kaum bewegen konnte. Der Grund war erhöhter Lachgas-Konsum und der Hip-Hop-Star lässt mittlerweile die Finger davon und warnt seine Fans davor. "Das Zeug sollte in Deutschland verboten werden, das ist wirklich Horror", befand er im Gespräch mit RTL. Bislang ist Lachgas - wie Shisha-Tabak - legal in Deutschland, aber beides macht Haftbefehl gerade keine Freude.

Paul Zinken/picture-alliance/Cover Images