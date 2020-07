Allgemein | STAR NEWS

Dem Konzert steht nichts im Wege: Haftbefehl kann wieder humpeln

DE German Stars - Am vergangenen Donnerstag (16. Juli) wurde der Rapper Haftbefehl (34, 'Chabos wissen, wer der Babo ist') mit einer Schussverletzung am linken Unterschenkel in das Klinikum Darmstadt eingeliefert und dort operiert. Was genau geschehen ist, ist bis jetzt nicht ganz klar.

Die Polizei ermittelt

Die Schusswunde soll sich der Musiker selbst zugefügt haben. Die Ermittlungen zum Fall dauern an, denn die Polizei will wissen, was genau passiert ist. Es wird vermutet, dass die Verletzung unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol zustande kam. Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, soll sich nach einem Aufenthalt im Frankfurter Bahnhofsviertel wohl "aus Versehen" ins Bein geschossen haben.

Haftbefehl humpelt aus der Klinik

Doch wer nun fürchtet, dass das Konzert des Rappers am 24. Juli wegen der Verletzung ausfällt, kann beruhigt aufatmen: Haftbefehl ist schon wieder auf der Beinen. Am Dienstag (21. Juli) wurde er beim Verlassen des Krankenhauses gesichtet. Er humpelte über die Straße und trank einen Kaffee auf der Terrasse des nahen Cafés Nazar. Anschließend ging es wieder zurück in die Klinik. Von dort aus meldete er sich auch erstmalig auf Twitter zu Wort: "Hamdullah (Gott sei Dank) mir geht's gut!"

Konzert bestätigt

Seinem Konzert steht offenbar nichts im Wege: „Haftbefehl wäre nicht Haftbefehl, wenn ihn eine Schussverletzung davon abhalten würde, auf der Bühne zu sein. Umso mehr freuen wir uns, dass wir euch heute auch final bestätigen können, dass das Konzert am kommenden Freitag bei uns auf der Kulturbühne an der Messe Karlsruhe stattfinden wird!“ Das gab die Kulturbühne Karlsruhe auf Instagram bekannt.

