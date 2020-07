Allgemein | STAR NEWS

Auf Instagram: Haftbefehl zeigt seine Schusswunde

DE German Stars - Am vergangenen Donnerstag (16. Juli) wurde der Rapper Haftbefehl (34, 'Chabos wissen, wer der Babo ist') mit einer Schussverletzung am linken Unterschenkel in das Klinikum Darmstadt eingeliefert und dort operiert. Die Schusswunde soll sich der Musiker offenbar selbst im Rausch zugefügt haben.

Am Dienstag (21. Juli) verließ der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, erstmals humpelnd das Krankenaus für kurze Zeit. Die Kulturbühne Karlsruhe hatte an dem Tag den Fans auch schon versichert, dass sein für Freitag geplantes Konzert auf der Kulturbühne auf der Messe Karlsruhe stattfinden wird.

Realistische Details

Und nun meldet sich auch Haftbefehl selbst auf dem Instagram-Account seiner Ehefrau Nina bei seinen Fans mit den Worten "Hallo Freunde, ich hoffe, ihr kennt mich noch. Ich bin zurück." Dann gab's auch noch ein Foto der Schusswunde: "Die Kugel is' von hier oben rein", so der Rapper. Auf der anderen Seite sieht man den Drainage-Schlauch: "Hier ist so ein großes Loch und da ist nun ein Schwamm drin und der saugt den ganzen Dreck raus, damit die neuen Zellen wachsen", klärt er auf.

Haftbefehl bedankt sich bei den Ärzten

Diesen hat er auch gleich erstmal versehentlich rausgezogen, als seine Frau ihn aus der Klinik abgeholt hat, weil er "immer so hektisch ist", lachte Nina. Daraufhin mussten die beiden Kehrt machen und noch einmal ins Krankenhaus. Anschließend konnten sie dann aber doch noch ein gemeinsames Mittagessen genießen.

Auf dem Instagram-Account bedankte sich Haftbefehl abschließend noch bei den Ärzten, dank denen er am Freitag auf der Bühne stehen darf. "Die haben sich super um mich gekümmert. Freitag habe ich mein Konzert, darf kurz raus – und Montag werde ich dann komplett entlassen."