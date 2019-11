Allgemein | STAR NEWS

R. Kelly verliert eine weitere Unterstützerin

DE Showbiz - R. Kelly (52) sieht sich mit 13 Anklagen wegen sexuellen Missbrauchs konfrontiert. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, in mehreren Staaten über Jahrzehnte Sexsklavinnen gehalten zu haben. Eine der wenigen Personen, die noch zu dem Rapper hielten, war Joycelyn Savage (24), eine ehemalige Partnerin.

Jocelyn steht nicht länger zu R. Kelly

Im März dieses Jahres hatte sie den Musiker noch verteidigt. Diese Verteidigung hat nun ein Ende gefunden, denn Joycelyn greift R. Kelly in einer überraschenden Wende scharf an. Sie habe bei ihm gelebt, seit sie 19 Jahre alt war, und der Rapper habe ihr damals versprochen, sie zum Star zu machen. Jocelyn sei ebenfalls ein Opfer des Musikers – wie so viele weitere Frauen auch. Auf ihrer 'Patreon'-Seite erinnert sich die Sängerin an das erste Treffen mit R. Kelly im Rahmen eines Konzerts 2015: "Robert hat mich immer auf eine sexuelle Weise angeschaut, als wir uns die ersten Male über den Weg gelaufen sind."

Kontrollwahn zeigte sich früh

Einige Monate, nachdem sie sich kennengelernt hatten, habe sie begonnen, ihn als 'Meister' oder 'Daddy' anzusprechen, da er sie dazu gezwungen habe: "Dann wurde es Tag für Tag schlimmer. Er ist laut geworden, wenn ich ihn nicht mit diesen beiden Titeln ansprach. Wenn Robert mich rief, musste ich mit 'Ja, Daddy' oder 'Bitte, Daddy' antworten. Er war so ein Kontrollfreak. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, kann ich sagen, dass ich überhaupt gar keine Privatsphäre hatte. Wenn ich geduscht habe, stand einer seiner Assistenten Wache. Ich habe mich gefragt, warum er das macht. Denkt er, ich würde weglaufen? Nach Hause zurückgehen? Genau das hat er gedacht. Er wollte mich einfach nicht alleine lassen." Es wird wieder einmal eng für R. Kelly.