R. Kelly: Panische Angst vor Corona im Gefängnis

DE Showbiz - R. Kelly (53) geht es nicht gut. Der Sänger ('I Believe I Can Fly') sitzt in Illinois im Gefängnis und wartet darauf, dass ihm wegen sexuellen Missbrauchs in mehreren Fällen sowie Menschenhandels der Prozess gemacht wird.

Keine Kaution in Aussicht

Auf Kaution kann er sich dabei keine Hoffnung machen, auch er bereits mehrere Versuche gestartet hat, nach Hause verlegt zu werden. Die Richter befürchten, dass der Star sonst Zeugen beeinflussen und einschüchtern könnte — Mitglieder seines Teams sind bereits unter entsprechenden Anschuldigungen verhaftet worden. Doch das Gefängnis ist kein Zuckerschlecken, und neben den Haftbedingungen ist es vor allem die panische Angst vor dem Coronavirus, die R. Kelly immer wieder Versuche starten lässt, sich doch noch eine Hafterleichterung zu erstreiten. Durch seinen Anwalt Michael I. Leonard gibt der Star Auskunft über seinen Gemütszustand.

R. Kellys mentales Wohlbefinden leidet

"Sein mentales Wohlbefinden leidet unter der Covid-Situation, weil sie bereits zuvor einen großen Ausbruch im Gefängnis hatten", klagte Leonard gegenüber 'Billboard.com'. "Es ist eine gute Umgebung für ihn." Dennoch sei sein Mandant voller Zuversicht, dass er seine Unschuld im Prozess wird beweisen können. "Es ist ein langer und beschwerlicher Weg, aber er kann es kaum abwarten, dass die Verhandlung endlich beginnt", so Leonard weiter. Die Richterin Ann Donelly hatte am Donnerstag (19. November) entschieden, dass die Jury im März ausgewählt werden soll.

Zuvor hatte sie den Geschworenen bereits Anonymität zugesichert. Im Prozess werden sie von US Marshalls zum Gerichtsgebäude und zurück begleitet, um sicherzustellen, dass sie nicht von außen beeinflusst werden. Außerdem sollen sollen sie weitestgehend von der Außenwelt abgeschirmt werden. Wie zu erwarten, war R. Kellys Anwalt nicht sonderlich begeistert von den Sicherheitsmaßnahmen. Sie seien "bizarr" und "unangemessen" und würden einer angemessenen Vorbereitung des Prozesses im Weg stehen. Der Sänger bestreitet alle ihm zur Last gelegten Verbrechen. R. Kelly wird unter anderem vorgeworfen, Minderjährige bei seinen Konzerten verführt zu haben.