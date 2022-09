Allgemein | STAR NEWS

Der nächste Missbrauchsprozess: R. Kelly will nicht aussagen

DE Showbiz - R. Kelly (55) sitzt bereits eine 30-jährige Haftstrafe wegen zahlreicher sexueller Vergehen ab. Unter anderem wurde der Sänger ('I Believe I Can Fly') wegen Zuhälterei und Menschenhandels verurteilt. Mittlerweile wurde der in Ungnade gefallene Star in ein Gefängnis in Chicago verlegt.

Neuer Prozess in Chicago

Dort wird dem verurteilten Sexverbrecher nämlich ein weiterer Prozess gemacht. Dabei geht es unter anderem um Kinderpornographie und darum, dass er Minderjährige zum Sex gezwungen haben soll. Zudem soll mit dem jetzigen Prozess ein Urteil aus dem Jahr 2008 korrigiert werden. Damals war der wegen Kinderpornographie angeklagte Sänger freigesprochen worden, doch ihm wird Rechtsbehinderung vorgeworfen. Es kommt also eine ganze Stange an Vergehen zusammen, für die R. Kelly geradestehen muss, doch eines hat er auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen. Als der verhandelnde Richter Harry Leinenweber den Star am Donnerstag (1. September) fragte, ob er im laufenden Prozess aussagen wolle, lehnte dieser ab.

R. Kelly wird schweigen

Seit zwei Wochen läuft die neueste Verhandlung gegen R. Kelly, und nachdem zunächst die Anklage ihre Punkte erhoben hatte, wird seit Donnerstag jetzt die Verteidigung angehört. Mit dem Sänger stehen noch zwei weiter Mitangeklagte vor Gericht. Während Derrel McDavid, dem vorgeworfen wird, R. Kelly bei der Rechtsbehinderung 2008 geholfen zu haben, seine Aussage zugesagt hat, will Milton Brown, der wegen Kinderpornographie angeklagt hat, ebenfalls schweigen. Mittlerweile hat R. Kelly gegen seine Verurteilung in New York Berufung eingelegt.

Bild: INSTARimages.com