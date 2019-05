Allgemein | STAR NEWS

R. Kelly: Klage verpasst, weil er nicht lesen kann?

Im Leben von R. Kelly (52) geht es zurzeit drunter und drüber: Der Sänger ('I Believe I Can Fly') wird gleich mehrfach des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger beschuldigt. Darüber hinaus muss er sich mit seiner Ex Andrea Kelly über nicht geleistete Unterhaltszahlungen für ihre gemeinsamen drei Kinder auseinander setzen.

Überraschende Zahlung verhindert Gefängnis

Diese Auseinandersetzung führte dazu, dass sich der Star am Mittwoch [8. Mai] wieder einmal vor Gericht verantworten musste. Dabei waren die Vorwürfe kein Pappenstiel: Umgerechnet rund 143.000 Euro sollte R. Kelly der Mutter seiner Kinder für deren Unterhalt schulden. Die Zeichen standen nicht gut: Sollte der Sänger nicht zahlen, drohte ihm wieder einmal der Knast. Dort hatte er bereits im März drei Tage verbracht, nachdem er eine vom Gericht gesetzte Zahlungsfrist hatte verstreichen lassen. Doch R. Kelly sorgte für eine Überraschung, denn er hatte genug Geld im Gepäck, um drei Monatszahlungen zu begleichen. Damit entging der 52-Jährige noch einmal den schwedischen Gardinen. 'TMZ' berichtet allerdings, dass er damit noch nicht ganz schuldenfrei sei, denn aufgrund der späten Zahlung seien Zinsen fällig geworden.

Kann R. Kelly nicht lesen?

Es war nicht der einzige Erfolg, den R. Kelly am Mittwoch vor Gericht erzielte. Eine anonyme Klägerin, die lediglich als H.W. bekannt ist, hatte im April einen Gerichtsbeschluss gegen den Sänger erwirkt, dem sie sexuellen Missbrauch vorwirft. R. Kelly hatte eine Klageschrift komplett ignoriert, sich damit quasi automatisch schuldig bekannt. Diese Entscheidung machte ein Richter jetzt rückgängig, nachdem der Anwalt des Sängers behauptet hatte, sein Mandant habe auf die Korrespondenz nicht reagiert, weil er des Lesens nicht mächtig sei. Damit bekommt der Star die Möglichkeit, sich vor Gericht zu verteidigen. Hoffentlich hat R. Kelly jemanden zur Hand, der ihm mit den Unterlagen hilft.

© Cover Media