R. Kelly: I Believe I Can Fly – to Dubai!

R. Kelly (52, 'I Believe I Can Fly') wurde im Februar dieses Jahres wegen zehn Fällen von sexuellem Missbrauch gegen vier vermeintliche Opfer festgenommen, von denen drei zur Zeit des Missbrauchs noch minderjährig gewesen sein sollen. Der R'n'B-Star konnte zwar die Kaution aufbringen, um das Untersuchungsgefängnis vor seinem Gerichtstermin verlassen zu können, seinen Reisepass musste er allerdings abgeben. Das Land darf er vor und während des Prozesses nämlich nicht verlassen.

Zugesagt ist zugesagt

R. Kelly hat aber Pläne: Am Freitag [22. März] will der Anwalt des Musikers, Steve Greenberg, laut 'ABC News' den zuständigen Richter darum bitten, seinen Mandanten eine Privatmaschine nach Dubai nehmen zu lassen. Dort habe er nämlich bereits vor einiger Zeit für mehrere Konzerte zugesagt. Zwischen dem 17. und 19. April sollen insgesamt fünf Shows von R. Kelly in Dubai über die Bühne gehen.

Brot will verdient werden

Gegenüber der 'Chicago Sun-Times' erklärt Steve Greenberg hierzu: "Mein Mandant muss in der Lage sein, arbeiten zu können, so wie jeder andere Mensch auch, der gegen Kaution freigelassen wurde. Das Gesetz muss sich danach richten." Auch sei R. Kellys Anwalt bereit, als Aufpasser mit nach Dubai zu fliegen. Ob der Richter diesem Gesuch stattgeben wird, ist noch ungewiss.

R. Kelly bestreitet alle Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden.

