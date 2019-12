Allgemein | STAR NEWS

R. Kelly: Ex-Frau will Fernsehsender wegen Doku verklagen

DE Showbiz - R. Kelly (52) sieht sich mit mehreren Anzeigen wegen Menschenhandels, Missbrauch und Vergewaltigung konfrontiert, wegen derer er sich vor Gericht wird verantworten müssen. Einige dieser Vorwürfe wurden in der Fernsehdokumentation 'Surviving R. Kelly' besprochen, nachdem mehrere Frauen sich gegen den Rapper zu Wort gemeldet hatten.

Andrea Kelly wundert sich über einen Trailer

Eine dieser Frauen war R. Kellys Ex-Frau, Andrea Kelly aka Drea. Sie warf dem Musiker häusliche Gewalt vor, er habe sie mehrmals geschlagen. Bei einer Dokumentation soll es aber nicht geblieben sein, denn der Fernsehsender Lifetime hat bereits die Fortsetzung fertig gestellt, 'Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning', die am 2. Januar in den USA ausgestrahlt werden soll. Ein Trailer wurde bereits vorgestellt – und hat den Zorn von Andrea Kelly auf sich gezogen. Die sah im Trailer ihr Gesicht, weil Aufnahmen aus dem ersten Teil verwendet wurden. Mit der Fortsetzung hatte sie aber gar nichts zu tun.

Rechtliche Schritte

Da sie kein Einverständnis für die Verwendung der Aufnahmen gegeben habe und die Fortsetzung nicht bewerben wolle, hat Andrea nicht nur ein Statement herausgegeben, in dem sie genau das klar macht, sondern auch angekündigt, gegen Lifetime zu klagen. Andrea hatte bereits erklärt, mit 'Surviving R. Kelly' einige Probleme zu haben. So stoße ihr besonders sauer auf, dass die interviewten Frauen nicht weiter unterstützt, sondern lediglich für Quoten ausgenutzt worden seien.