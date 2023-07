Allgemein | STAR NEWS

Ozzy Osbourne: Erneute Konzertabsage – doch der Altrocker ist nach wie vor optimistisch

DE Showbiz - Ozzy Osbourne (74) ist doch noch nicht fit genug, um wieder auf der Bühne zu stehen. Eigentlich sollte der Rocker im Oktober am Power Trip Festival in Kalifornien auftreten, aber er hat es jetzt vorsorglich abgesagt.

Noch nicht bereit

Am Dienstag (11. Juni) teilte der Brite es seinen 5,6 Millionen Instagram-Followern die traurige Nachricht mit. "So schmerzhaft es auch ist, ich musste die Entscheidung treffen, nicht bei Power Trip im Oktober aufzutreten", schrieb der Star. "Leider sagt mir mein Körper, dass ich einfach noch nicht bereit bin, und ich bin viel zu stolz darauf, als dass das erste Konzert, das ich seit fast fünf Jahren gebe, nur halbherzig ist." Klar sind jetzt alle niedergeschlagen, aber der Fürst der Finsternis berichtete, dass der Ersatz den Leuten gefallen würde. "Die Band, die mich bei Power Trip ersetzen wird, wird in Kürze bekannt gegeben. Sie sind persönliche Freunde von mir und ich kann versprechen, dass ihr nicht enttäuscht sein werdet."

Ozzy Osbourne kommt wieder

Ozzy Osbourne denkt aber, dass er es tatsächlich wieder schaffen wird, eines Tages auf der Bühne zu stehen, denn er schloss mit einem optimistischen "Ich liebe euch alle und wir sehen uns bald wieder. Gott segne euch, Ozzy." Es war nicht die erste Konzertabsage: Anfang des Jahres hatte der Musiker seine Europatournee abgesagt und erklärt, dass er aufgrund von Schmerzen, die durch eine Wirbelsäulenverletzung hervorgerufen wurden, seine Reisetätigkeit bei Live-Auftritten einschränken müsse. Der Kultrocker, der an der Parkinson-Krankheit leidet, unterzog sich im Juni 2022 zudem einer größeren Operation, bei der Stifte in seinem Nacken und Rücken entfernt und neu ausgerichtet wurden, um die langjährigen Verletzungen zu kurieren, die er sich bei einem Sturz im Jahr 2019 zugezogen hatte. Anscheinend hat dies nicht ganz funktioniert und die Schmerzen blieben. Man kann Ozzy Osbourne nur wünschen, dass sich sein Wunsch erfüllt und er tatsächlich wieder auf einer Bühne stehen kann - auch seinen Fans zuliebe.

