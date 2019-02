Allgemein | STAR NEWS

Protestaktion gegen Gucci! 50 Cent verbrennt Klamotten des Luxuslabels

Seit Tagen kursieren Rassismus-Vorwürfe wegen Blackfacings gegen das italienische Label Gucci im Netz. Der Grund: Ein schwarzer Rollkragenpullover, der an eine diskriminierende Darstellung von dunkelhäutigen Menschen erinnert. Auch in der Rapszene sorgte das Designer-Kleidungsstück für Unmut. Rapper 50 Cent (43) reagierte nun mit einer besonders aufsehenerregenden Protestaktion.

Brenn, Gucci, brenn!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Curtis James Jackson III., so 50 Cents bürgerlicher Name, ein Video, auf dem er seine Gucci-Klamotten verbrennt. Zu seiner Aktion kommentiert der 43-Jährige unter dem Clip: "Ich muss alles von Gucci loswerden, was ich zu Hause habe. Ich unterstütze die Marke nicht mehr." Dabei ist 50 Cent nicht der einzige Rapper, der das Label nun lautstark boykottiert.

"Wir machen so etwas nicht mit"

"Als Multimillionär und euer langjähriger Kunde muss ich etwas loswerden: Ihr habt uns beschissen. Eure Entschuldigung wird nicht akzeptiert. Wir fallen auf dieses: 'Ups, meine Schuld. Wir wollten nicht rassistisch oder despektierlich sein!' nicht mehr rein. Ihr wusstet, was zum Teufel ihr da tut und wir machen so etwas nicht mit", verkündete unter anderem Clifford Joseph Harris jr., besser bekannt als Rapper T.I. (38), auf Social Media. Und auch seine Kollegen Soulja Boy (28) und Manuellsen (40) kritisieren das Luxuslabel öffentlich. Es scheint als habe Gucci sich mit seinem letzten Fehltritt einflussreiche Feinde gemacht und mit 50 Cent und Co. auch einige reiche Kunden verloren.

