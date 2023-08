Allgemein | STAR NEWS

Hitze-Warnung in Arizona: 50 Cent verschiebt Konzert

DE Showbiz - Hitze-Alarm im Südwesten der USA. Seit Wochen schwitzt ganz ganz besonders Arizona bei Rekordtemperaturen. Dass für Dienstag (29. August) rund 46 Grad angesagt waren, machte auch 50 Cent (48) Angst. Der Rapper ('In Da Club') sollte eigentlich in der Hauptstadt Phoenix auftreten, doch am Vortag meldete er sich mit schlechten Nachrichten bei seinen Fans.

"Extreme Hitze"

"Wegen der extremen Hitze wird die Show morgen in Phoenix, AZ, verschoben", schrieb der Musiker auf Twitter/X. "Wer eine Erstattung des Ticketpreises möchte, wende sich bitte an seine Verkaufsstelle… Ich werde bald zurück in Arizona sein! 116 Grad (Fahrenheit) ist für jeden gefährlich." Auch wenn seine Fans enttäuscht waren, zeigten sie Verständnis und priesen den Star, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson III heißt, dass er an die Gesundheit der Konzertbesucher*innen dachte. "Dieser Mann sorgt sich um seine Fans", schrieb ein Follower, ein anderer fügte hinzu: "Gute Entscheidung. Das Risiko ist viel zu hoch."

50 Cent war gewarnt

50 Cents Sorgen sind keinesfalls aus der (sehr heißen) Luft gegriffen. Gerade letzte Woche landeten bei einem Konzert von Snoop Dogg im Nachbarstaat Texas 16 Menschen mit "hitzebedingten gesundheitlichen Problemen" im Krankenhaus, nachdem das Quecksilber in Houston auf 40 Grad gestiegen war.

50 Cent tourt zurzeit anlässlich des Jubiläums seines Erfolgsalbums 'Get Rich or Die Tryin'', welches vor 20 Jahren erschienen war. Seit Mitte Juli ist er in den USA unterwegs und wird noch weiter durch Nordamerika touren. Ende September geht es dann nach Europa — wo es hoffentlich nicht mehr so heiß sein wird. Im deutschsprachigen Raum stehen für 50 Cent Konzerte in Hamburg, München, Hannover, Berlin, Oberhausen, Mannheim und Zürich an.

Bild: Seth Browarnik/startraksphoto.com