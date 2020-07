Allgemein | STAR NEWS

Promis bei den US-Wahlen: George Clooney sammelt Spenden für Joe Biden

DE Showbiz - George Clooney (59) gehört zu den Hollywoodstars, die den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden im US-Wahlkampf unterstützen. Im Zuge seiner Bemühungen, die Werbetrommel für Biden zu rühren, nimmt der Schauspieler nun an einem virtuellen Chat mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama teil.

George Clooney for Joe Biden

Die digitale Veranstaltung, die von den Verantwortlichen des Biden Victory Fund organisiert wird, findet am Dienstag (28. Juli) statt. Ein Ziel des Events ist das Sammeln von Spenden zur Unterstützung des ehemaligen Vize-Präsidenten in seinem Bestreben, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben. Um die Veranstaltung zu verfolgen, müssen Interessierte Tickets erwerben. Die günstigsten Tickets kosten 250 Dollar (umgerechnet rund 213 Euro).

Joe Biden wird von vielen Promis unterstützt

Clooney reiht sich ein in eine Liste prominenter Joe-Biden-Unterstützer ein: John Legend, Adam Lambert, Dave Matthews und Andra Day haben bereits ebenfalls an einem virtuellen Event zum Spendensammeln für den demokratischen Kandidaten am Sonntag teilgenommen, bei dem fast 800.000 Dollar (umgerechnet rund 682.000 Euro) von den Zuschauern gesammelt wurden.

Für Barack Obama ist es der zweite große, öffentliche Auftritt, bei dem er Joe Biden unterstützt: Im Juni half er dem Demokraten bereits, seine Kampagnenfinanzen um mehr als 11 Millionen US-Dollar zu steigern.