„Wir würden alle sterben“: Was George Clooney von den Kochkünsten seiner Frau hält

DE Deutsche Promis - Im kommenden Jahr feiern George Clooney (62) und seine Frau Amal (45) bereits ihren zehnten Hochzeitstag. Sie haben zwei reizende Kinder, die Zwillinge Ella und Alexander, die 2017 zur Welt kamen, und gehören zu den einflussreichsten Menschen weltweit: Er als Schauspieler ('Ocean's Eleven'), Filmemacher und Aktivist, sie als internationale Menschenrechtsanwältin.

"Das Kochen übernehme am besten ich"

George schwärmt bei jeder Gelegenheit von seiner Frau, doch es gibt eine Sache, bei der legt der Superstar lieber selbst Hand an, wie er im Gespräch mit 'Extra TV' ausplauderte. "Ich muss sagen, meine Frau, die eine brillante Anwältin ist, eine der Sprecherinnen für die Welt…sie legt sich mit Isis an! Aber das Kochen übernehme am Besten ich, wir würden sonst alle sterben", lachte er im Interview. Der Frauenschwarm hat damit kein Problem, steht gern selbst in der Küche, ganz besonders zu großen Anlässen und zu Feiertagen, er würde "alles kochen." Und was kommt bei Clooneys auf den Tisch? In diesem Jahr wird es wohl sehr traditionell, wie George verriet.

George Clooney nutzt den Weihnachtsmann aus

"Ich werde dieses Mal einen kleinen Weihnachts-Truthahn zubereiten", plauderte George Clooney seine Küchengeheimnisse aus. Dabei ist der Hollywoodstar wählerisch. "Es ist schwer, einen wirklich guten zu finden, doch in diesem Jahr habe ich einen guten gefunden, und so gibt es Truthahn." Die Zwillinge glauben übrigens noch an den Weihnachtsmann, und das nutzt George Clooney schamlos aus, um die beiden in Schach zu halten, wie er 'People' berichtete. So würde er schon im Juli so tun, als würde er mit dem Weihnachtsmann telefonieren. Der würde sich dann danach erkundigen, ob Ella und Alexander auch brav seien. "Hey, Kids, wie geht es denn so?" fragt George die Kleinen dann, die sich natürlich sofort wie mustergültige brave Engel aufführen. "Damit komm ich immer wieder durch!" lachte George Clooney.

Bild: Faye's Vision/Cover Images