Allgemein | STAR NEWS

George Clooney: Womit der Hollywoodstar seine Kollegen Mark Wahlberg und Johnny Depp gern aufzieht

DE Showbiz - George Clooney (61) trat am Wochenende zusammen mit Regisseur Steven Soderbergh (60) beim diesjährigen TCM Classic Film Festival auf und bestätigte bei der Gelegenheit, dass sowohl Mark Wahlberg als auch Johnny Depp Rollen in der Gangsterkomödie ‘Ocean’s Eleven’ aus dem Jahr 2001 angeboten wurden. Am Ende spielte Matt Damon den Taschendieb Linus Caldwell.

Stars sagten "nein, danke"

"Steven hatte gerade ‘Erin Brockovich’ und ‘Traffic’ gemacht, war für beide Filme nominiert. Die Leute wollten also wirklich mit Steven arbeiten", erinnerte sich George Clooney, und Steven Soderbergh fügte hinzu: "Allerdings sagten trotzdem Leute nein zu uns." "Das taten sie", bestätigte Clooney. "Ein paar ziemlich berühmte Leute rieten uns, Leine zu ziehen. Mark Wahlberg, Johnny Depp. Es gab noch andere. Sie bereuen es heute. Und ich bereue den verdammten Batman."

George Clooney hat neue Filmideen

Dann schwelgten George Clooney und Soderbergh noch ein wenig in Erinnerungen, sprachen über ihre erste Zusammenarbeit bei ‘Out of Sight’ im Jahr 1997. Lang, lang ist’s her! Im weiteren Verlauf der Podiumsdiskussion dachte Clooney mit einem Schmunzeln laut darüber nach, wie man die Franchises ‘Ocean’s Eleven’ und ‘Magic Mike’ kombinieren könnte – bei beiden war Steven Soderbergh Regisseur und Produzent. "Ocean’s Mike?" schlug George Clooney lachend vor, und wer weiß, ob aus der Schnapsidee nicht eines Tages doch ein Blockbuster wird, oder eine Las-Vegas-Show, wie ein anderer Vorschlag lautete.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images