Chris Hemsworth: Zum Schutz vor Alzheimer änderte er sein Leben

DE Showbiz - Chis Hemsworth (39), der derzeit bei Disney+ in der Wissenschaftsserie 'Limitless' zu sehen ist, in der es um die Wunder des menschlichen Körpers geht, musste erfahren, dass das Leben einem manchmal unerwartet Knüppel zwischen die Beine wirft. Der Hollywoodstar weiß jetzt, dass er ein acht bis zehn Mal höheres Risiko hat, an Alzheimer zu erkranken.

Chris Hemsworth will sein Gehirn schützen

Während er seine neue TV-Serie 'Limitless' drehte, liefen die aufwändigen Labortests, die schließlich das erhöhte Demenzrisiko zeigten. Diese Hiobsbotschaft sieht Chris als Anregung, seine Gewohnheiten zu überdenken und im Sinne der Alzheimer-Prävention zu ändern. Dr. Peter Attia, der Experte für Langlebigkeit ist, verriet, dass Chris einem bis zu zehn Mal höheren Risiko ausgesetzt sein könnte als der Durchschnitt der Bevölkerung. Jetzt möchte der Schauspieler alles tun, um sein Gehirn gesund zu halten. "Ganz schnell wurde es einfach nur eine weitere wunderbare Motivation, um einiges zu ändern und mich mit allem auszurüsten, was mir zu einem gesünderen, besseren Leben verhelfen kann", erklärte der Star als Gast bei 'Good Morning America'. "Ich denke, alle Anregungen gesünder zu leben können in unterschiedlichen Formen auftauchen, also was auch immer ich jetzt tue, um meine Hirngesundheit zu schützen, dient auch meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden insgesamt."

Alzheimer-Fall in der Familie

Die verheerenden Folgen von Alzheimer hat Chris in der eigenen Familie vor Augen, denn sein Großvater leidet an der Erkrankung. "Er ist ein wunderbarer Mann", sagte Chris in einer Folge von 'Limitless'. "Er erinnert sich nicht mehr, wer wir sind, also seine Enkelkinder, aber er vergisst sogar seine eigenen Kinder. Es ist herzzerreißend." Die Serie von National Geographic kann jetzt über Disney+ gestreamt werden. Durch die Offenbarungen von Chris Hemsworth bekam sie gerade eine persönlichere, tragische Note.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com/Cover Images