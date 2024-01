Allgemein | STAR NEWS

“Private Entscheidung”: Bibi Claßen meldet sich mit kryptischem Posting zurück

DE Deutsche Promis - Schon vor wenigen Tagen gab es das erste Lebenszeichen von Bianca 'Bibi' Claßen (30) auf Social Media. Die Influencerin, der trotz fast zweijähriger Funkstille auf YouTube sechs Millionen und auf Instagram sogar mehr als acht Millionen Fans folgen, kommentierte ein Posting ihres Freundes, Lifecoach Timothy Hill, mit den Worten: “Ich freue mich so sehr für dich! Auf dass du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst."

"Schwerer als erwartet"

Ein Begeisterungssturm brach los, denn Follower waren überzeugt: Die Betreiberin von 'BibisBeautyPalace', um die sich ihre Anhänger*innen zunehmend Sorgen machten, würde sich auch selbst zurückmelden. Und tatsächlich erschien nur wenige Tage später am Neujahrstag des erste Posting von Bibi seit Mai 2022. So ganz schlau werden Fans daraus allerdings auch nicht, denn Konkretes gibt die Social-Media-Queen in ihrem sehr langen Eintrag nicht preis. "Es fällt mir schwerer als erwartet, all meine Gedanken…in einem Text an euch zu verfassen", schrieb sie. Das letzte Mal, dass sie sich gemeldet habe, hätte sie eine "private Entscheidung getroffen, die mein Leben schlagartig in jedem Bereich geändert hat." Sie habe für die Öffentlichkeit und Social Media nicht mehr so weitermachen können wie zuvor. Mit dieser Entscheidung ist die Trennung von ihrem Ehemann Julian gemeint — das einstige Traumpaar unter den deutschen Influencer*innen erzieht gemeinsam zwei kleine Kinder.

Gibt Bibi Claßen das Influencer-Dasein auf?

Sie sei mit der neuen Lebenssituation "völlig überfordert" gewesen, schrieb Bibi Claßen weiter. Daher musste sie erst einmal lernen, "was mein neues Leben ist, wie ich ich wollte, dass es ist — und auch, wie ich wollte, dass es nicht ist." Sie habe oft das Handy aus der Hand gelegt und sich viele Fragen gestellt. Schließlich sei es in der heutigen Gesellschaft schwer, sich nicht selbst zu verlieren. "Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wie möchte ich mich weiterentwickeln?" sind nur einige der Fragen, die die Influencerin umtreiben.

Sie wolle sich nicht mehr so viel äußerem Druck aussetzen, davon hatte sie in den letzten Jahren wahrhaftig genug. Statt dessen möchte sie "Dinge mit euch teilen, die mich bewegen und inspirieren…ganz ohne Zwang und Verpflichtung, ohne auf Reichweite und Konkurrenz zu achten." Das klingt fast danach, als plane Bibi Claußen, fortan keine Influencerin im klassischen Sinne mehr zu sein. Dennoch können ihre Follower sicher sein, dass jeder ihrer Posts künftig "die Unterschrift meines Herzens trägt."

Bild: picture alliance/dpa | Christoph Soeder