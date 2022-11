Allgemein | STAR NEWS

Freundinnen bestätigen: Es geht Bibi Claßen gut

DE Deutsche Promis - Bibi Claßen wird gesucht. Seit Monaten ist es still auf den Social-Media-Accounts der einstigen Top-Influencerin. Seit der Trennung von ihrem Mann Julian (29) warten Millionen Follower vergeblich auf ein persönliches Update der 29-Jährigen.

Julian beruhigte die Follower

Knapp sechs Millionen Follower folgen Bibis YouTube-Kanal, auf Instagram sind es gar 8,2 Millionen, die bis vor wenigen Monaten von dem einstigen Social-Media-Traumpaar über alles Aspekte seines Familienlebens auf dem Laufenden gehalten wurden. Dann der Hammer vom Beziehungs-Ende. Julian verkündete Ende Mai: "Ich mache es kurz und schmerzlos: Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt. Bibi hat sich getrennt." Bibi legte kurz darauf nach: "Ja, wir beide sind nicht mehr zusammen. Natürlich stehen die Kinder immer und für immer an der allerersten Stelle bei uns. Ich möchte euch dennoch um Verständnis bitten, dass jeder Mensch seine Privatsphäre braucht." Immerhin: Anfang Oktober schienen beide in trauter Einigkeit den Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes zu feiern.

Freundinnen haben Kontakt zu Bibi Claßen

In der Tat geht es Bianca 'Bibi' Claßen gut, bestätigen Weggefährt*innen immer wieder, allen voran Julian. Doch auch Influencer-Kollegin Paola Maria, eine gute Freundin von Bibi, die selbst gerade eine Trennung durchmacht, versicherte ihren 5,3 Millionen Followern auf Instagram, dass sie Kontakt mit Bibi Hat: "Tatsächlich haben wir vor zwei, drei Tagen mal kurz telefoniert. Ihr geht es sehr, sehr gut und sie klingt auf jeden Fall super-, superglücklich." DagiBee (28, 6,7 Millionen Follower) zog nach: "Kann es bestätigen, ihr geht's wirklich sehr gut & ist happy."

Was Bibi so happy macht, bleibt indes offen. Und wie sieht es mit der Güterteilung des einstigen Paares aus — es geht schließlich um viel Geld? "Alle Immobilien etc. haben wir fair aufgeteilt. Jeder hat eine Liste mit seinen Wünschen aufgestellt, und dann haben wir eine gemeinsame Lösung gefunden, mit der wir beide glücklich sind", erklärte Julian, der nach der Trennung von Bibi Claßen in einer neuen Beziehung ist.

Bild: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora