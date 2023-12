Allgemein | STAR NEWS

Bianca „Bibi“ Claßen ist wieder da: Aufregung um einen Instagram-Post

DE Deutsche Promis - Bianca Claßen (30) hat sich seit ihrer Trennung von ihrem Mann Julian Claßen (30) aus den Sozialen Medien zurückgezogen. Das war ein großer Schritt für die Influencerin, denn sie hielt mit ihrem YouTube-Kanal 'BibisBeautyPalace' Herrschaft über fast sechs Millionen Follower, die sie mit Lifestyle-Videos entzückte.

Unterstützung für Timothy Hill

Auf Instagram sind es sogar acht Millionen Follower und die merken auf, wenn sich etwas auf dem Kanal bewegt. Und so gab es einen Aufschrei, dass sich ihr Idol zurückgemeldet hat. Nicht direkt auf ihrem eigenen Account, aber auf dem ihres Freundes und Managers Timothy Hill, der seine Internetseite als Lebenscoach bewirbt. Seine angebliche Liebste ist jedenfalls begeistert. “Ich freue mich so sehr für dich! Auf dass du die Leute genauso inspirierst, wie du es bei mir täglich schaffst." Ein Lebenszeichen! Und ihre Fans sind überzeugt, dass sich Bibi aufmacht, in die Social-Media-Welt zurückzukommen.

Bibi Claßen soll zurückkommen

Einige machen laut dies auch durch ihre Posts deutlich. "Bibi, komm zurück! Wir vermissen dich so!", schrieb ein Fan. Jetzt ist die Frage, ob solche Wünsche Gehör bei der ehemaligen Webvideo-Produzentin finden, die vor anderthalb Jahren mit einem Schlag ihre Internetkarriere beendete und nicht mehr postete. Ihr Ex, Julian Claßen, bleibt seiner Fangemeinde treu und veröffentlicht gerne Videos von sich und seiner neuen Freundin Tanja. Die Ex-Eheleute teilen sich das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Lio (5) und Emily (3). Tanja plauderte laut 'Bunte' vor Kurzem auf YouTube aus, dass die beiden sich im Wochentakt abwechseln und die wichtigen Tage gemeinsam verbringen. "Der Wochenwechsel läuft immer super. Alle sind happy, allen geht’s gut. Wir setzen uns alle an einen Tisch und unterhalten uns über die Kinder oder Gott und die Welt. Zum Beispiel zum Geburtstag oder auch zu Weihnachten sind wir alle zusammen." Und wer weiß, vielleicht findet die Patchwork-Famillie einen Weg, gemeinsam auf Social Media zu kommunizieren. Die Fans von Bibi Claßen würde es jedenfalls freuen.

Bild: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora