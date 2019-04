Allgemein | STAR NEWS

Prinz William witzelt über Baby Sussex

Ob Prinz William (36) von der Geburt seiner Nichte oder seines Neffen wohl aus der Klatschpresse erfahren wird? Der britische Royal hält das durchaus für möglich.

Die Welt wartet auf Baby Sussex

Das noch ungeborene Kind von Prinz Harry (34) und seiner Frau, Herzogin Meghan (37, 'Suits'), wurde von Fans liebevoll Baby Sussex getauft – mit diesem Spitznamen umgeht man auch geschickt die bisher ungeklärte Frage, ob es eine Tochter oder ein Sohn wird. Die Ankunft des neuen Erdenbürgers wird dieser Tage sehnlichst erwartet und das nicht nur von Royal-Fans weltweit. Auch Onkel William freut sich auf den Nachwuchs. Den errechneten Geburtstermin will er allerdings nicht preisgeben. Lieber scherzt er über die neugierige Klatschpresse.

Bei seinem Besuch in Neuseeland wurde der Blaublüter von einem Fan gefragt, wann Baby Sussex denn nun endlich kommt. Amüsiert antwortete der Thronfolger laut dem britischen 'Hello!'-Magazin: "Ich habe mein Handy nicht dabei, ich habe keine Ahnung. Bei dem Tempo werdet ihr es wahrscheinlich vor mir wissen!"

Es kann jeden Tag soweit sein

Es wird geschätzt, dass Baby Sussex Ende April/Anfang Mai auf die Welt kommt. Der Countdown läuft also schon. Anfang des Monats gönnten sich der Herzog und die Herzogin von Sussex deswegen eine entspannende Auszeit und verbrachten ihren Babymoon in einer Fünf-Sterne-Bleibe im malerischen Hampshire in Südengland: Heckfield Place, ein Traumhotel in einem alten Herrenhaus, in dem man pro Nacht bis zu 11.500 Euro hinblättert.

