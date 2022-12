Allgemein | STAR NEWS

„Inakzeptabel“: Prinz William rügt seine Patentante

Prinz William (40) hat Ärger mit seiner Patentante. Lady Susan Hussey (83) hat sich bei einem Empfang gegenüber einem Gast ziemlich unhöflich gezeigt. Das hatte Konsequenzen.

Woher kommen Sie wirklich?

Ngozi Fugani von der Organisation Sista Space war zu Hofe eingeladen worden und beim Empfang stieß sie auf die Hofdame, die einfach nicht akzeptieren wollte, dass sie Britin sei. Ständig wurde sie von ihr gefragt, woher ihre "Leute" denn eigentlich stammen, denn in den Augen der Adeligen könne eine Schwarze Frau, auch wenn sie in Großbritannien geboren wurde, keine richtige Staatsbürgerin sein. Diese unschöne Begegnung schilderte die Aktivistin auf Twitter und die Aufregung war groß. Lady Hussey musste sich entschuldigen und von ihrem Ehrenamt zurücktreten. Auch ihr Patensohn war verärgert. "Ich war sehr enttäuscht, als ich von der Erfahrung des Gastes im Buckingham Palace gestern Abend hörte", ließ er in einem Statement verlauten. "Natürlich war ich nicht dabei, aber Rassismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz."

Prinz William will nichts mit Lady Hussey zu tun haben

Prinz William rügte die Dame, die ihm als Baby vom königlichen Hof als Patentante zugesprochen wurde, und wollte so gar nichts mit ihr zu tun haben. Lady Hussey wurde noch nicht einmal mit Namen erwähnt: "Die Äußerungen waren inakzeptabel, und es ist richtig, dass die betreffende Person mit sofortiger Wirkung von ihrem Posten zurückgetreten ist." Nachdem sein Bruder und seine Schwägerin sich gegenüber Oprah Winfrey über den Rassismus bei Hofe beklagt haben und nicht unbedingt ernst genommen wurden, lässt der Zwischenfall die Blaublüter besonders schlecht aussehen. Die offiziellen Stellen reagierten deshalb flott. Ein Sprecher des Buckingham Palastes betonte, man nehme den Vorfall "sehr ernst". "Wir haben uns mit Ngozi Fulani in dieser Angelegenheit in Verbindung gesetzt und laden sie ein, alle Elemente ihrer Erfahrung persönlich zu besprechen, wenn sie es wünscht", hieß es. "In der Zwischenzeit möchte sich die betroffene Person für den entstandenen Schaden entschuldigen und ist mit sofortiger Wirkung von ihrem Ehrenamt zurückgetreten. Alle Mitglieder des Königshauses werden an die Politik der Vielfalt und der Inklusion erinnert, die sie jederzeit einzuhalten haben."

Prinz William, der sich mit Prinzessin Catherine zu einem Besuch in den USA aufhält, hätte auf diesen Vorfall sicherlich gerne verzichtet - es ist kaum gute Publicity.

