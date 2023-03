Allgemein | STAR NEWS

Nach rassistischen Ausfällen: Jugendfußball-Verein bekommt Post von Prinz William

Seit zehn Jahren kicken Kids aus dem nordenglischen Bradford in der Jugendmannschaft von Alpha United Juniors, und seit zehn Jahren müssen sich die Kinder und Jugendlichen, die hauptsächlich asiatischen Hintergrund haben, bei Spielen rassistische Ausfälle anhören. Jetzt ist Prinz William (40) eingeschritten.

"Wir hatten Kids, die deswegen aufgehört haben"

Der Royal ist seit 2006 Präsident des englischen Fußballverbandes The Football Association (FA), und ihm waren die Zustände bei den Spielen der Alpha United Juniors zu Ohren gekommen. Der Vereinsvorsitzende Mohammed Waheed hatte vor einigen Wochen persönlich an den Kensington-Palast geschrieben, während parallel eine Untersuchung der FA wegen der rassistischen Angriffe auf die Jugendspieler lief. Es war nicht sein erster Brief, der sich sorgenvoll über die schockierenden Szenen am Spielfeldrand ausließ. So seien schon Siebenjährige angebrüllt und sogar bedroht worden, wie er dem 'Daily Mirror' erzählte: "Seit wir unser erstes Spiel hatten, leiden wir unter Rassismus….Wir hatten Kids, die deswegen aufgehört haben."

Was kann Prinz William tun?

Jetzt hat sich Prinz William mit einem Brief direkt an den Verein gewandt und den Rassismus aufs Schärfste verurteilte. "Rassismus und Beleidigungen haben keinen Platz in unserer Gesellschaft", hieß es darin. "Dieses abscheuliche Verhalten muss sofort aufhören und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden." Ob Prinz William seinen Einfluss nutzen wird, um im Verband auf strengere Regeln zu pochen, ist nicht klar.

Laut Mohammed Waheed sei das Problem seit Brexit noch schlimmer geworden. "Aber wir können das Spiel nicht abbrechen, weil wir dann von der FA bestraft werden." Der Lokalverband der FA pocht auf einen Ablauf, dem der Verein folgen müsse. Das sei geschehen, hieß es von Seiten der Alpha United Juniors, doch man müsse auch die jungen Spieler schützen. Ob Prinz Williams Eingreifen Erfolg hat?

