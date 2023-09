Allgemein | STAR NEWS

Ed Sheeran: Als Überraschungsgast sang er einem Hochzeitspaar seinen neuen Song

DE Showbiz - Nur weil sein Konzert in Las Vegas am Samstag wegen technischer Probleme verschoben werden musste, war das für Ed Sheeran (32, ‘Shape of You’) noch lange kein Grund, andere nicht mit seiner Musik glücklich zu machen. So platzte der Popstar in eine Hochzeit und sang auch noch einen bislang unbekannten Song.

Magischer Moment

Während der Hochzeitszeremonie trug der Sänger seinen neuen Titel ‘Magical’ vor, der Teil seines neuen Albums ‘Autumn Variations’ sein wird. Am Montag (12. September) postete Ed ein Video von seinem Überraschungsgig auf Instagram. "In eine Hochzeit hineingeplatzt, das ist Magical (magisch) x", schrieb er dazu. In dem Clip ist zu sehen, wie das Paar einander gerade das Eheversprechen gab, als der Sänger mit einer Gitarre und einem kleinen Chor hereinspazierte.

Ed Sheeran als Trauzeuge

Nach seinem Überraschungsauftritt umarmte Ed Sheeran das glückliche Paar, das ihm für seine Performance dankte, bevor es die Trauung mit einem Kuss besiegelte. Wo er nun schon einmal da war, fungierte Ed auch gleich noch als Trauzeuge und setzte seine Unterschrift auf die Heiratsurkunde. "Ich bin echt glücklich, euer Trauzeuge zu sein", strahlte er bei der Unterschrift. Eigentlich hätte dieser Abend ganz anders verlaufen sollen, denn Ed sollte im Allegiant Stadium in Sin City auftreten. Weniger als eine Stunde, bevor er die Bühne betreten sollte, musste die Show jedoch wegen technischer Probleme abgesagt werden. Ed Sheeran tritt am 28. Oktober zum Nachholkonzert an und vorher erscheint am 29. September sein neues Album ‘Autumn Variations’.

