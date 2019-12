Allgemein | STAR NEWS

Peter Maffay lässt die Kritik an seiner späten Vaterschaft kalt

DE German Stars - Am Wochenende (14. Dezember) lief die exklusive Dokumentation 'Peter Maffay: für immer jung' auf RTL II, in der der Rockstar (70) anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums Einblick in seine eindrucksvolle Karriere sowie in sein Privatleben gibt. Zwei Jahre lang hatte ihn ein Kamerateam für die Doku begleitet und war bei der Entstehung seines neuen Albums 'Jetzt!' ebenso wie bei der Geburt von Tochter Anouk vor einem Jahr dabei.

Peter Maffay stört sich nicht an der Kritik

Dass Peter Maffay im Alter von 69 Jahren noch einmal Papa geworden ist, sorgte in der Öffentlichkeit für Diskussionen und auch kritische Stimmen. Doch der Medienprofi kommentiert die Kritiken auf seine späte Vaterschaft gelassen: "Es ist das gute Recht eines jeden einzelnen, diese Energie aufzubringen."

Der perfekte Papa

Dass der Rockstar seiner Vaterrolle bestens gerecht wird, bestätigt Partnerin Hendrikje in der Doku: "Peter nimmt sich viel Zeit für uns, trotz seiner beruflichen Verpflichtungen ist er eigentlich immer da für uns, wenn wir ihn brauchen". Ob Windelnwechseln oder Kinderwagenschieben - der Sänger legt überall Hand an. "Er steht morgens als erster auf, gibt ihr die Flasche, windelt sie. Im Prinzip ist er auch der letzte, der abends ins Bett geht. Einen besseren Vater kann ich mir für Anouk nicht vorstellen."