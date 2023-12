Allgemein | STAR NEWS

Keine Pläne zu Weihnachten: Peter Maffay genießt die Stille

DE Deutsche Promis - Peter Maffay (74) geht es vielen anderen, denn der Sänger ('Über sieben Brücken musst du gehen') freut sich auf Zeit zwischen den Jahren, wenn das Leben entschleunigt. Wie die meisten Menschen genießt er die Zeit, in der er keine Verpflichtungen hat und mal abschalten kann.

“Stille ist etwas Wunderbares”

Das bedeutet auch, dass der Lautstärkepegel heruntergefahren wird. "Ich finde, zu Weihnachten ist Stille etwas Wunderbares", erklärte der Musiker der Deutschen Presseagentur. Eine wilde Weihnachtsparty darf man also im Hause Maffay nicht erwarten. Der Star feiert im kleinen Kreis, denn er möchte "ein bisschen runterkommen". Immer an seiner Seite seine Frau Hendrikje Balsmeyer (36). Die beiden sind seit 2015 ein Paar. Töchterchen Anouk wurde 2018 geboren. Die ausgebildete Lehrerin hat die Leitung seiner Firma Tabaluga Enterprises übernommen und gemeinsam haben die beiden ein Kinderbuch veröffentlicht.

Peter Maffay freut sich über seine Familie

Lange Zeit war es nicht klar, aber im Sommer bestätigte Peter Maffay gegenüber 'Bild', dass sie verheiratet seien. Die Zeitung fand dann heraus, dass die Hochzeit schon im April 2022 stattfand. Die Familie lebt am Starnberger See, zu ihnen gesellt sich auch Maffays Sohn Yaris (20) aus einer vorherigen Beziehung. Der Künstler ist glücklich und zufrieden. "Mit Yaris, Anouk und Hendrikje fühlt sich das Familienleben so an, wie es sein soll. Oder so, wie ich es als gut empfinde", schwärmte Peter Maffay. "Harmonisch und unspektakulär. Wir lieben uns, sind eine glückliche Familie." Und feiern Weihnachten recht leise.

