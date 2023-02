Allgemein | STAR NEWS

Kleine Figur, große Ehre: Peter Maffay wird als Playmobil-Mann ein Denkmal gesetzt

DE Deutsche Promis - Klein, aber oho, diesen Spruch musste sich Peter Maffay (73) im Laufe seiner Karriere mehr als einmal anhören. Aber der Schlagerstar ('Und es war Sommer') muss längst nicht mehr beweisen, dass er zu den ganz Großen zählt. Umso schöner, dass er jetzt mit einem Mini-Maffay geehrt wurde, den Playmobil für ihn als Unikat hergestellt hat.

Peter Maffay hält Mini-Maffay in Ehren

Mit Lederjacke und Gitarre ist die Figur ein echter Maffay, dazu trägt sie rote Kopfhörer. Auf die Frage, ob er seinen Playmobil-Doppelgänger seiner kleinen Tochter zum Spielen geben würde, sagte der Star: "Das muss ich mir noch genau überlegen." Selbst habe er in seiner Kindheit kaum Spielzeug gehabt: "Wir hatten wenig Spielsachen, weil es in diesem Land damals nach dem Krieg so gut wie gar nichts gab", erklärte der in Rumänien geborene Musiker. "Wir haben Dinge erfunden, mit denen wir gespielt haben. Aber am meisten waren wir eigentlich immer draußen."

Trostpflaster nach Scheidung Nr. 4

Die Ehrung durch Playmobil ist hoffentlich eine nette Ablenkung von der Scheidung von Ex-Ehefrau Tania Makkay (48) – diese Scheidung, die bereits seine vierte ist, kostet den Star laut 'Bild' 3,2 Millionen Euro plus eine Villa in Drosten. Das Paar war knapp 20 Jahre verheiratet gewesen, aber die Ehe ging in die Brüche, als Peter Maffay sich in Hendrikje Balsmeyer (35) verliebte, mit der er 2018 Töchterchen Anouk bekam.

Bild: picture alliance/dpa | Daniel Karmann