Peter Maffay: Ganz vernarrt in seine kleine Tochter

DE Deutsche Promis - Peter Maffay (71) und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer (34) wurden 2018 Eltern der kleinen Anouk und sind ganz verzückt. "Gerade durchläuft sie eine zauberhafte Phase, in der sie ihre Sprachkenntnisse zusammenfügt und Sätze raushaut, da schlackere ich mit den Ohren", erzählte der stolze Papa im Gespräch mit 'Bunte'.

Peter Maffay veröffentlicht ein Kinderbuch

Seine Kleine hat ihn und seine Lebensgefährtin auch zu einem Kinderbuch inspiriert - 'Anouk, die nachts auf Reisen geht' erscheint am 30. August und erzählt Gute-Nacht-Geschichten. Dazu hat der Star gerade einen neuen Song veröffentlicht, der ebenfalls den Namen seiner Tochter trägt. "Kein Rock 'n' Roll, sondern etwas für Träumer, Abenteurer und Menschen, die immer an das Gute glauben - und vor allem an sich selbst!", beschrieb der Musiker in den sozialen Medien das neue Werk.

Im September erscheint dann auch das neue Album 'So weit' und auch in den Liedern geht es um seine Familie. Neben Anouk hat Peter Maffay noch Nina, die 1985 geboren wurde, und den 17-jährigen Yaris aus vorherigen Beziehungen. Aber zurzeit hat natürlich die Kleine das Herz ihres Vaters ganz besonders im Griff und scheint ein stetiger Quell der Inspiration zu sein.

Bild: Poolfoto / SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images